Después de 11 años de gestiones, productores de Olanchito reciben sistemas de riego

Los productores de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Olanchito (SAGO) recibieron hoy por parte del presidente Juan Orlando Hernández 60 sistemas de riego para igual número de agricultores de este municipio del departamento de Yoro, de un total de 305 equipamientos que comprende el proyecto de apoyo gubernamental.

Los sistemas de riego entregados este jueves a los productores representan un apoyo para sobrellevar los efectos del cambio climático, garantizando una producción de alimentos para sus ganados y diversificación de sus unidades productivas.

El monto de inversión del proyecto es de 118.944.000 lempiras y es ejecutado por el Gobierno de Honduras con recursos que obtuvo en calidad de préstamo de parte de Dinamarca.

Con los equipos de apoyo se cubrirán 3.050 hectáreas en áreas regables, que pasarán a convertirse en zonas altamente productivas.

Promesa cumplida

El presidente de la SAGO, Medardo Guevara, indicó que fueron 11 años los que vivieron gestionando los sistemas de riego sin embargo, agradeció porque este jueves se convirtió en una promesa que fue cumplida por el presidente Hernández.

Este es un día histórico para Olanchito, porque hace 11 años esperábamos estos sistemas de riego, los cuales estuvimos gestionando todo ese tiempo. El presidente los prometió y hoy los está entregando., indicó.

Mientras, Aníbal Núñez, productor de la zona de Olanchito, dijo estar agradecido por la confianza depositada en ellos por el Gobierno de la República, a través de la entrega de estos beneficios.

“Cómo no vamos a agradecer este tipo de aportes de parte del Gobierno se necesita valor para confiar en nosotros los productores y usted lo ha hecho. Esto lo hemos esperado por 11 años., le comentó Núñez al presidente Hernández.

Por su parte, Carlos Bourdeth, otro de los beneficiados, afirmó que con estos nuevos sistemas de riego se podrá demostrar que Olanchito es una tierra muy fértil para producir.

“Estamos en una zona de mucha fertilidad en sus tierras, donde hay diversidad de productos que van a salir a flote estamos seguros que con estos nuevos sistemas de riego, implementados con la ayuda del Gobierno, Olanchito tendrá mejores producciones”, detalló.

Un gran paso

El presidente Hernández calificó como un gran paso la llegada de estos sistemas de riego a Olanchito, así como también resaltó los trabajos que ha hecho el Gobierno en pro de los productores.

“Hoy estamos dando un gran paso con estos sistemas de riego”, afirmó para luego expresar que para asegurar la producción también debemos ofrecer asistencia técnica y acceso al financiamiento, y todo eso lo hemos puesto a disposición de los productores..

Según el mandatario, se ha facilitado el acceso al crédito para productores hasta en 73 centavos por cada 100 lempiras, para los beneficiados por medio de Crédito Solidario.

“Además, hemos llegado a facilitar financiamientos hasta un 5 % para el sector productivo, algo que nunca habíamos logrado o habíamos tenido en el país., destacó.

Los ejemplos

Hernández puso como ejemplo las zonas de Honduras que han logrado mejorar sus producciones en base a los sistemas de riego y a las mejores prácticas en materia de agricultura.

Yo vengo de tierras áridas y allí hemos logrado producir el otro ejemplo es el Corredor Seco, que ahora produce 25 millones de libras de vegetales mensuales, cuando antes solo había agricultura de subsistencia. Entonces, sí se puede producir y más en una zona como ésta., afirmó el mandatario.

Asimismo, el titular del Ejecutivo dijo que él confía mucho en los cambios y en los frutos que puede generar el uso de la tecnología en el sector agrícola.

Para mí este es un sueño, tener sistemas de riego por todo el país, y ya en toda Honduras los productores se están subiendo a la ola de producciones que se están trabajando ahora de manera inteligente., comentó.

Los sistemas de riego se entregan a productores de Olanchito como una iniciativa del presidente Hernández para beneficiar la transformación del regadío de las riberas del río Aguán.

Sistemas de riego y Bonos de Solidaridad

Además, el Gobierno de la República, a través de las Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), brinda apoyo a los pequeños productores de Yoro con la entrega del Bono de Solidaridad Productiva (BSP) y Bono de Reactivación de Unidades de Producción Agrícola.El ministro de la SAG, Mauricio Guevara, afirmó que también se ha apoyado a los productores no bancables por medio de fondos para generar más oportunidades para agricultores y ganaderos.

“Además, se ha apoyado a productores no bancables o que no tienen acceso a la banca, y hoy estamos viendo aquí que tendrán un fondo de 600 millones de lempiras para generar oportunidades para esos productores., aseveró.

Traemos equipo de primera con estos sistemas de riego y esperamos que les puedan sacar el mayor provecho posible esta es una inversión de más de 118 millones de lempiras realizada por el Gobierno de la República., mencionó.

El Servicio Nacional de Emprendimientos y Pequeños Negocios (Senprende), a través de Crédito Solidario, también financió la inversión de 21 millones de lempiras para la apertura de pozos para los productores no bancables, para poner en funcionamiento los equipos.



De interés:

1. El Bono de Solidaridad Productiva que se ha entregado en Olanchito consiste en 21.000 plantas de aguacate y 23.100 de marañón.

2. El proyecto consiste en 95 equipos de cañón viajero para río o quebrada, 155 para pozos, 20 equipos de microaspersión para ríos, además de 35 equipos de microaspersión para pozos, llegando a la suma de 305.

3. Cada uno de los 305 equipos está diseñado para cubrir 10 hectáreas de terreno, abarcando un total de 3.050 hectáreas en todo el municipio.