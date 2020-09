Precio del cítrico sube durante pandemia

El precio del cítrico subió durante la pandemia, bajo la percepción que la vitamina “C” ayuda a prevenir y combatir el COVID-19 “lo cual es cierto”.Así lo informó el empresario agroexportador de cítricos, René Bendaña, tras señalar que “también la producción de las frutas, como naranja, limón y mandarina fue buena, a pesar del cambio climático que impactó en el agro”.Reiteró que “la producción ha sido buena, pero el problema ha sido el mercado, puesto que los productores, aunque tengan el cítrico el mercado está colapsado tanto porque no hay acceso al puesto de venta o porque la gente ha bajado su poder adquisitivo”.*Sistema*“Lo anterior a nivel de la agricultura ha impactado en una forma muy fuerte sobre todo para el agricultor que no está preparado o no tiene su sistema de riego”, analizó.Bendaña sostuvo que, “debido a ello, no se ha podido contrarrestar el golpe climático, lo que ha generado una baja en la productividad del cítrico hasta en un 40%”.No obstante, “la producción cítrica era limitada en los primeros meses de la pandemia, de manera que, aunque el precio estaba alto, el problema era el mismo, el acceso al mercado y eso afectó todo”, expresó.“Al final, el dinero que se recibió no compensó porque el volumen que el productor necesita para poder sostener su plantación, se disminuyó drásticamente, por eso no se vio con el suficiente flujo para poder cumplir con sus compromisos”, comentó.En Honduras se cultivan alrededor de unas 100,000 toneladas de cítricos en 14,000 hectáreas en los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés y Yoro y en menor escala en Francisco Morazán.