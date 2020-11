SAG evalúa primeros impactos de daños al sector productivo

El Huracán ETA degradado a tormenta tropical, ya está provocando daños a la agricultura nacional, lo que mantiene a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en alerta y monitoreo constante en las zonas de producción agropecuaria del país. El titular de la SAG, Mauricio Guevara informó que una de las zonas más afectadas es Olanchito, Saba, con “el desborde del Río Aguan, “hoy en la mañana, me reportaron que una de las bordas cedió y hay una pérdida total para la Standard Fruit Company de 2,000 hectáreas de banano”. Explicó que con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) e INVEST-H se harán gestiones para atender el peligro de 3 puentes en esta zona.*Frijol* En cuanto al cultivo del frijol, manifestó que la mayor parte del cultivo de postrera se hace en laderas y “hasta el momento no hemos tenido problemas”, pero si es preocupante el tema de tantos días de lluvia pues la abnegación de suelos más la saturación de agua puede causar enfermedades en los suelo y en el follaje. “Me reportan en la zona de El Paraíso que no ha habido hasta el momento mayor problema.*Arroz* Preocupa también el valle de Sico, ya hay inundaciones en los arrozales que ya tiene 40 días en la zona de Colón hay 7,000 hectáreas de arroz que peligran, “en una curva de una borda del Río Aguan que generalmente siempre se ha roto, estamos monitoreándolo”, apuntó el funcionario. En la zona de Comayagua e Intibucá en Jesús de Otoro y La Villa, el ministro Guevara informó que tiene reportes de arroz que ya está para cosecha pero que por el peso de la buena producción que se estaba sucediendo, más el peso del agua, este arroz se ha acamado y ahora los técnicos están evaluando perdidas por calidad y perdidas por productividad. “En la zona de Choloma hay unos grupos campesinos que tienen sembrados maíz y plátano para subsistencia, estamos sacando las áreas de siembra de esos cultivos y cuál es el daño total y parcial para tener una mejor idea del impacto que tendrá con las inundaciones”, detalló Guevara. El funcionario manifestó que como el fenómeno viene avanzando se va a ir informando día a día, mediante comunicados de forma más específica de los daños de acuerdo en las zonas productivas. Sobre otros rubros como el cultivo de cacao, recordó que durante el Huracán Mitch, se vio afectado, y hay preocupación entre los productores, actualmente se tienen cultivadas unas 6 mil hectáreas de cacao, “esperemos que este fenómeno no venga a dar un golpe a este cultivo”. También “Estamos evaluando las zonas citrícolas de Colón como van las fincas de naranja y las de palma, recordemos que la palma tiene un poco más de resistencia al tema de inundaciones”.Estamos evaluando el Corredor Seco que a pesar que el Presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario con los tema de inversión de activos productivos y estructuras protegidas, esa cantidad de agua que está cayendo podría dañar con enfermedades y bacterias estos cultivos”, adelanto el titular de la SAG.*Reporte de leche* La Leche en algunas zonas no se están recogiendo y tenemos un reporte de una zona que llevan acumulados 80,000 litros sin recoger y también vamos a evaluar el tema de transporte hay municipios, aldeas y caseríos incomunicados”, finalizó el ministro Guevara. “Espero que el impacto no sea mayor, pero hasta el momento esa es la información que tenemos”.