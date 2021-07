Presidente Hernández entrega 66.432 sacos de fertilizantes a 10.860 caficultores de Lempira

En aras de reactivar la economía nacional, el presidente Juan Orlando Hernández entregó este lunes el Bono Cafetalero en Apoyo a los Pequeños y Medianos Productores de Café del departamento de Lempira, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El mandatario entregó en el Instituto Ramón Rosa un total de 66.432 quintales de fertilizantes, que constituyen el Bono Cafetalero, a productores de esta zona del occidente del país.Mediante este Bono Cafetalero, el Gobierno tiene para 2021 la meta de beneficiar a 88.207 pequeños y medianos productores con 492.921 quintales de Fórmula Cafetalera.El Bono Cafetalero es una iniciativa del gobernante que surge en 2020 como una respuesta a una petición del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) a la Presidencia de la República, siendo el Consejo Nacional del Café (Conacafé) quien aprobó la propuesta impulsada por el Gobierno y la SAG, la institución ejecutora en conjunto con el Ihcafé.En 2020 se registraron 61.872 pequeños y 29.587 medianos productores de café beneficiados en las zonas rurales del país con este bono constituido por fertilizante, lo cual representó un 87 % de caficultores de Honduras favorecidos.Para este proyecto se asignó, tanto en 2020 como en 2021, un total de 300 millones de lempiras como presupuesto anual para el apoyo de los productores de café de Honduras.En el departamento de Lempira se cuenta con una meta de 10.860 productores beneficiarios y 66.432 quintales de Fórmula Cafetalera entregados.El rubro del café es vital para la economía nacional y representa el 5% del PIB nacional y el 30% del PIB agrícola.Honduras es el quinto exportador de café, solo superado por Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia.Apoyo importante.Estamos contentos por el apoyo que nos están dando y esto (el Bono Cafetalero) ha sido un gran beneficio. Y llega en buen tiempo porque estamos en tiempo de invierno y de buena cosecha., expresó el productor de café Bertilio Hernández, uno de los beneficiados con el apoyo gubernamental..Esto debe seguir para seguir beneficiando a los productores de Honduras. Nosotros vamos a seguir adelante con este tipo de beneficios., añadió.Una plataforma de oportunidadesEl presidente Hernández expuso que la caficultura genera miles de empleos a nivel nacional y que su Administración ha invertido en este rubro, que no se ha detenido pese a los efectos negativos de la pandemia de covid-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.Tenemos que construir una plataforma de oportunidades para esta gente, que viva bien para que no se mueva a la ciudad y que viva bien para que encuentre dignidad en su pedacito de tierra., subrayó Hernández.Y el que está en la ciudad debe de entender que si el productor del campo no produce alimentos no va a comer, por mucho pisto que tenga en la bolsa, y esa lógica hay que explicarla bien., enfatizó el mandatario hondureño.Aseguró que nosotros dejaremos servida la mesa y de ustedes depende, productores, que esto siga. Yo estaré fuera del Gobierno el próximo año y espero que la persona que escoja el pueblo hondureño entienda con claridad el valor estratégico que tiene para Honduras el agro hondureño..Esto que estamos invirtiendo en los productores del agro es dinero del pueblo hondureño. Cuídenlo y sáquenle provecho, y está invertido en uno de los rubros que más empleos genera en el país., indicó Hernández.Firma de convenioEl jefe de Estado informó que el próximo miércoles se firmará un convenio con la Asociación Hondureña de Productores de Café (Ahprocafé) que tiene como propósito crear un gran acuerdo nacional. en beneficio de la caficultura.Mediante este acuerdo, explicó Hernández, el Fondo Cafetero nos va a servir de unidad ejecutora para arreglar los caminos en las zonas cafetaleras, aportándole dinero nosotros al Fondo Cafetero como lo hemos hecho en estas emergencias..Y con la firma del miércoles les vamos a pasar 105 millones de lempiras., subrayó Hernández, y precisó que el segundo componente de este acuerdo es que este año construirán 10.000 pequeñas secadoras de café solares.Hernández siguió explicando que otro componente que llevará el acuerdo es que el Gobierno colocará 10 millones de lempiras para que a través de Ahprocafé se impulse el programa Vida Mejor en las zonas rurales del país.Datos Para 2021 se estiman 88.207 pequeños y medianos productores beneficiados con 492.921 quintales de Fórmula Cafetalera El impacto a nivel nacional es de 231 municipios y 15 departamentos beneficiados y 169 bodegas están identificadas para la distribución de Fórmula Cafetalera. La Fórmula Cafetalera a entregar fue validada por el comité técnico del Bono Cafetalero, integrado por Secretaría de Agricultura y Ganadería, IICA, Conacafé y el Ihcafé.Características de beneficiariosEntre las características de los productores beneficiados con el Bono Cafetalero se pueden enumerar las siguientes: 88.207 beneficiarios son pequeños (producen menos de 50 quintales de café) y medianos productores de café (producen de 51 a 150 quintales) a los cuales se les beneficiará con Fórmula Cafetalera.-Estos 88.207 productores representan el 87 % de los caficultores del país beneficiados y apoyando directamente a 500.000 personas en las zonas rurales.- A 13.000 grandes productores de café se les favorecerá con precio diferenciado para la adquisición de fórmula cafetalera.FrasesEl presidente ha luchado y nos ha ayudado de una manera especial e importante al apoyar a los productores de nuestro país y por eso nos sentimos agradecidos.. Arnulfo Aguirre, agricultor.Estamos haciendo el uso de la tecnología para ser más eficientes para nuestros productores y por eso hemos estado trabajando en una aplicación que es una plataforma de base de datos de los productores que han sido beneficiados en este 2021.. Javier Rodríguez, técnico del Bono Cafetalero.Es una aplicación fácil y amigable, solo se tiene que ingresar a Google Store y se baja. Gracias a esta aplicación podemos ver la dirección del domicilio del productor beneficiado y podemos ver que han recibido sus fertilizantes e instrumentos de bioseguridad. Este es un proceso transparente.. Javier Rodríguez, técnico del Bono Cafetalero.