Presidente Hernández visita finca de aguacate en San Lucas (El Paraíso): Honduras logra impresionante aumento de producción de aguacate, incluso para la exportación

Como parte de su objetivo de seguir impulsando el sector agroalimentario, el presidente Juan Orlando Hernández visitó este martes la finca de aguacate Hass en Junacatal, municipio de San Lucas (El Paraíso), donde calificó de impresionantes los logros de este cultivo y pidió a los hondureños que consuman productos cosechados en el país, como este.

“Cuando vayan a comprar aguacates pregunten si es de Honduras., exhortó el gobernante, quien impulsa el Plan Nacional de Aguacate para potenciar el cultivo de este producto en todo el país, incluso para la exportación, para generar más ingresos a los productores y dejar de importarlo.

El mandatario hondureño conoció el Modelo Integrador que se está implementado en el Plan Nacional de Aguacate a través de la Asociación Productores de Aguacate de Honduras (ASPAH), que hará la primera exportación a España el próximo 15 de noviembre.

Le hemos presentado al presidente Juan Orlando Hernández lo que es el Plan Nacional de Aguacate, donde hemos reunido a 72 familias apoyadas por una empresa privada para el tema de agua potable y el cuidado de cuencas y microcuencas y también hemos presentado el cultivo de aguacate Hass de altura con alta tecnología en el sistema de riego por goteo impulsado por energía solar, este es un modelo integrador., explicó el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara.

También tenemos una gran noticia y es que a través de ASPAH se hará la primera exportación piloto a Málaga, España, de dos contenedores que van a salir de la zona de Santa Bárbara y a nivel nacional conforme vayan creciendo los cultivos de aguacate va ir aumentando este tema., apuntó Guevara.

Refirió que el año pasado Honduras exportó a Costa Rica, Panamá y El Salvador alrededor de 4.9 millones de dólares de aguacate Hass, al que consideró como un modelo sostenible que tiene la capacidad de cosechar 30 años un árbol de aguacate.

Con esto buscamos seguridad alimentaria, generación de ingresos y empleos, que es la instrucción que nos ha dado el presidente Hernández en relación a estos cultivos innovadores., indicó Guevara.

Precisó que este plan está diseñado para cultivar 4.000 hectáreas, 1.000 hectáreas anuales en todo el período del presidente Hernández y vamos a tener al final del Gobierno 4.000 hectáreas a nivel nacional..

Esto nos viene a poner en el mapa, que podemos ser los mayores productores de calidad en la región nosotros hace cinco años hicimos un estudio y hemos observado que Honduras estaba importando 11 millones de aguacates de tercera calidad de México y Guatemala y eso no podía ser., expresó el titular de la SAG.

Este plan es una iniciativa del presidente Hernández y se ha trabajado de manera conjunta con la SAG.

A la fecha el departamento de Ocotepeque lidera en producción de aguacate de calidad le siguen Santa Bárbara, Francisco Morazán, El Paraíso y Yoro, informó el funcionario.

Proyecto en la mira

El propietario de la finca, Geovany Figueroa, explicó que lleva dos años dedicado a este cultivo y a la fecha hemos sembrado 1.400 plantas de aguacate..

Apuntó que este proyecto es muy bueno y es primera vez en la historia que un presidente viene a visitarnos. He visto en las noticias que él quiere apoyar a productores y el aguacate es uno de los proyectos que tiene en la mira..

Por eso hemos invitado al presidente Hernández, para que él pueda ver cómo se está haciendo este proyecto y vea cómo va el avance, y sepa que estamos trabajando con paneles de sistema solar., aseveró Figueroa.

Esto queda en la historia, presidente Hernández, y ha sido un momento importante, porque nosotros queremos más proyectos como este del aguacate., manifestó Figueroa.

A consumir lo nuestro.

El presidente Hernández dijo que estoy contento de ver los avances del Plan Nacional de Aguacate y es impresionante la combinación de esta finca con tecnología de última generación en el manejo del agua y la participación que tiene la energía solar con el cultivo de aguacate..

Aseguró Hernández que este tipo de iniciativas es uno de los grandes aciertos en materia agroalimentaria y esta es una ganancia muy considerable con el resto de los productos que tradicionalmente hemos venido cultivando en Honduras..

Me alegra mucho que de los 11 millones de dólares en importaciones ahora se ha bajado a 7 y estamos produciendo 4, y en los próximos años ya se tiene una ruta clara de cómo Honduras se va a convertir en exportador, lejos de estar mandando divisas a México y Guatemala, y para los productores esto es un enorme ingreso., detalló Hernández.

Es impresionante lo que hemos avanzado en tan pocos años y yo invito a los hondureños a consumir lo nuestro y cuando vayan a comprar aguacates pregunten si es de Honduras., exhortó Hernández.