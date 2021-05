Productores de guayaba de Comayagua reciben ayuda del Gobierno para mejorar calidad de la fruta

El presidente Juan Orlando Hernández, el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) y la Asociación Creo En Ti entregaron hoy capital semilla a 250 productores de guayaba taiwanesa del departamento de Comayagua.

La entrega de la ayuda se realizó en la Finca Aurora El Sifón, de Ajuterique (Comayagua), bajo la estrategia Honduras Se Levanta y en el marco del Proyecto Impulsando y Fortaleciendo la Producción de mi Comunidad.

La estrategia Honduras Se Levanta, uno de los grandes acuerdos de la Mesa de Trabajo Mipyme integrada por el Gobierno, empresa privada y sector social de la economía, busca la reactivación económica del país luego del impacto negativo por los efectos de la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota.

El capital semilla consiste en 12.000 bolsas protectoras para la guayaba taiwanesa y un kit de bioseguridad a 250 familias de los municipios de Ajuterique, Lejamaní y la Villa de San Antonio, en Comayagua, con una inversión total de 4.215.004,10 de lempiras.

El proyecto busca impulsar y fortalecer a las familias productoras de la guayaba taiwanesa en Ajuterique, Lejamaní y la Villa de San Antonio, dotándolos del insumo para garantizar la producción de una fruta de calidad con estándares de reconocimiento en el mercado nacional que sean idóneos para la productividad.

*Compromiso con productores*

El compromiso del presidente Hernández y Senprende es que Honduras tenga uno de los mejores ambientes, favorables para el crecimiento del negocio de los emprendedores y microempresa.

Estamos aquí para decirles que no están solos y que aquí tienen un Gobierno que cree mucho en el campo., dijo Hernández a los productores.

Agregó que una de las fortalezas de la economía hondureña es la producción de alimentos y por eso aquí se produce, se trabaja y me siento orgulloso de eso..

Estoy contento de entregar estos kits y porque sé que así van a reactivar su actividad económica y cuenten con nosotros aprovechemos este año para que dejemos potenciado el sector, bien organizado y con asistencia técnica para que los mercados se puedan abrir., remarcó Hernández.

El jefe de Estado agradeció al Gobierno de la República de China (Taiwán) por estar siempre presente en la construcción de una nueva Honduras, con hechos de verdad.

*Bono Cafetalero*

Por otra parte, el presidente Hernández informó que este jueves se estará entregando por segunda vez el Bono Cafetalero para beneficiar a los productores más necesitados.

Mañana empezamos a entregar a nivel nacional en segunda ocasión el Bono Cafetalero, donde se han beneficiado 91.000 productores. Esto es apoyar la economía de Honduras., recalcó el titular del Ejecutivo.

Aseveró que ustedes no tienen idea de lo mucho que nos costó construir este sistema financiero para el agro. Que nunca haya venido un Gobierno a trabajar con ustedes, pues ahí reclámenle ustedes a ellos, pero nuestro Gobierno cree en el agro..

Ustedes (productores) son un pilar fundamental en la economía de esta zona y tenemos que apoyar al productor que perdió todo (ante las tormentas y la pandemia de covid-19., apuntó el jefe de Estado.

Destacó que ha sido clave tener en orden la economía del país de lo contrario, no estaríamos aquí..

*Vacunas*

En materia de salud, el mandatario hondureño expresó a los pobladores de la tercera edad que es necesario ponerse la vacuna. porque si no lo hacemos no vamos a salir de esta situación..

Estoy contento por ver esas filas de carros (en los autoservicios de vacunación) y así tiene que ser. Ya firmamos importantes acuerdos para tener 14 millones de vacunas en este año., apuntó Hernández.

*Mejorar producción*

El titular de Senprende, Luis Colindres, dijo que hoy estamos trayendo una gran noticia para este rubro y es que vamos a trabajar para los pequeños productores y llevarles diferentes tipos de beneficios”.

“Senprende está aquí para crearles un ambiente favorable y brindando asistencia técnica para esta cadena de valor., agregó.

Estamos haciendo la donación a 250 familias productoras de guayaba taiwanesa. Esta bolsa está diseñada para guardar y preservar la calidad de la fruta. Por tanto, vamos a tener una fruta más grande, sabrosa y con mayor calidad., explicó Colindres

Al concluir el evento, el gobernante realizó un pequeño recorrido en la Finca Aurora El Sifón donde constató cómo se produce la guayaba.

Ángel Antonio Rodríguez, propietario de la finca, destacó que el presidente Hernández le ha dado seguimiento a nuestra producción y conoce de nuestras necesidades, como en este caso de la bolsa de guayaba, porque lastimosamente no encontrábamos material para proteger la fruta, pero ahora será diferente..

Agregó que con esta ayuda vamos a tener un margen de utilidad y este es el inicio de muchas cosas buenas..

El alcalde de Ajuterique, Mario Palencia, consideró que el presidente Hernández es un hombre que no se para de trabajar con todas las dificultades que pasan y por eso nosotros nos contagiamos. Estamos seguros que tenemos que seguir adelante..

Lo felicito, presidente Hernández, porque le ha hecho frente al tema de las vacunas. Personas de 75 años están siendo vacunadas y eso es muy importante, porque no hemos descuidado el tema de la salud., dijo.

Tenemos que producir, pero no tenemos que descuidarnos (ante la covid-19) y ahora valoramos este esfuerzo del fortalecimiento del tema de la guayaba., enfatizó el edil.

Estamos listos para seguir trabajando, pero que los productores de guayaba, vegetales orientales, aguacate, entre otros, también necesitamos el apoyo que usted nos está dando presidente Hernández., expresó Palencia.

*Productores agradecen*

La bolsa de periódico no es lo mismo que esta nueva bolsa. Esto no debe ser el principio de un proyecto, con estas 12.000 bolsas (taiwanesas) esperamos producir más y generar más empleos. Gracias presidente Hernández por esta entrega de capital semilla.. María Ángela Escobar, beneficiada.

Esto viene a fortalecer nuestra economía local. Gran cantidad de productos hemos perdido, porque ya no hay periódicos y esta nueva bolsa nos viene a impulsar, y gracias presidente Hernández por este gran apoyo. Nuestra meta es exportar y consolidar nuestra producción de guayaba.. Francisco Méndez, beneficiado