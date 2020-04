El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Mauricio Guevara, aclaró a las alcaldías que las unidades del sector agroalimentario no necesitan salvoconducto para transitar por las carreteras de Honduras, durante se mantenga la pandemia del Covid 19.

Muchos productores se han quejado que ciertas municipalidades les han vedado el ingreso de los productos alimenticios a sus comunidades, bajo el pretexto que no desean contaminarse con el coronavirus.

“Hemos estado recibiendo unos 200 mensajes diarios de representantes de la agroindustria y productores de Olancho y ya hemos resuelto algunos casos puntuales”, expresó.

Sostuvo que en cuanto se enteran que hay algún obstáculo en las vías, de inmediato “nos comunicamos con el ministro de Seguridad, Julián Pacheco y en forma rápida se resuelve la situación”.

“Pero al pueblo hondureño le decimos que el sector agroalimentario no necesita salvoconducto para transitar a sus fincas ganaderas a fin de pagar planillas o llevar insumos vegetales”, reiteró.

*Gente*

Sumado a lo anterior, se ha presentado otro problema y es que la gente de las comunidades se ha dado a la tarea de cerrar las entradas de las aldeas, caseríos y municipios, denunció.

“Está bien que adopten todas las medidas fitosanitarias y protocolos de bioseguridad en cuanto a los carros que llevan comida”, reconoció.

Deben velar, además, porque el motorista porte su mascarilla, guantes, manifestó y gel para lavarse las manos, comentó.

“Pero les pido por favor, a esos grupos de ciudadanos y alcaldes que dejen transitar los alimentos y materias primas por las diferentes zonas”, dijo.

“El Covid 19 no es un juego, pues es un tema de muerte, lo que requiere actuar con responsabilidad”, sentenció.

Guevara señaló que las regionales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas tienen la orden de dejar pasar al transporte del sector agroalimentario..

*Dato*

▪︎En Santa Rosa de Copán y Quimistán impidieron el paso de los productores de leche