Ante impacto económico del coronavirus: Presidente Hernández llama a empresarios y banqueros a ser solidarios con el pueblo hondureño

Tegucigalpa, 19 de marzo. El presidente Juan Orlando Hernández apeló hoy a la solidaridad de empresarios y banqueros con el pueblo hondureño para que pueda mitigar el impacto económico de la emergencia por el coronavirus, señaló este jueves el presidente Juan Orlando Hernández.

En declaraciones al canal HCH, Hernández explicó que ayer se reunió en Casa Presidencial con el sistema financiero privado y de las telecomunicaciones (Tigo y Claro) para buscar soluciones y medidas que alivien la economía nacional ante el golpe que ha generado la pandemia mundial del COVID-19.

“En este país hay empresas que se han hecho grandes y eso es bueno, pero no van a subsistir si el país fracasa. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios para atender a los que más lo necesitan”, expuso.

Hernández añadió que es justo y necesario que apoyen a los clientes afectados por el impacto de esta pandemia.

Precisó que en los últimos días han sido duramente golpeados el sector turístico, mipymes y la agroindustria.

“Estamos trabajando con la industria del turismo, que es la que se vino abajo totalmente, para ver cómo cuidamos esos empleos y cómo se puede pasar esta tormenta, para no perder los empleos”, indicó Hernández.

El titular del Ejecutivo exhortó a la banca privada a trabajar de manera conjunta para ayudar a los más afectados.

Contó que les expresó a los integrantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y del Banco Central de Honduras (BCH) que “lo que se nos viene no tiene precedentes”

“Por tanto, a pensar fuera de caja y también a ser claros y enfáticos, que tenemos que estar del lado del pueblo para levantar otra vez la economía”, aseveró el mandatario.

Pagos

En otro apartado, el mandatario informó que la Secretaría de Finanzas le confirmó que “ya se les pagó a todo el mundo” (los salarios a los empleados públicos).

“El reporte era que de Finanzas ya había salido a los bancos para todo el mundo y vamos asegurarnos que las cuentas de cada uno” haya recibido su pago, dijo Hernández.

Además, reiteró a nivel del Ejecutivo se tomó la decisión de recortar el dos por ciento del Presupuesto General para liberar recursos para enfrentar el COVID-19.

“En las próximas horas estaremos anunciando las nuevas medidas” económicas, informó Hernández.

Aseguró que si en el mercado internacional baja el combustible, tiene que “reflejarse aquí también”.