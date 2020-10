Bancada del Partido Nacional respalda aprobación de Ley de Rescate Financiero Solidario

Tegucigalpa. La bancada del Partido Nacional comprometió su respaldo a la Ley de Rescate Financiero y Solidario enviada al Congreso Nacional hace varios meses por el Poder Ejecutivo, al grado que el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Pérez, afirmó que la iniciativa no será engavetada ni debe dilatarse de manera malintencionada para evitar su aprobación.

Pérez se refirió en estos términos en una reunión de la bancada con el presidente Juan Orlando Hernández, unos diputados de manera presencial y otros vía Zoom, además de contar con la participación del Comité Central del Partido Nacional.

Consideró que, aunque el tema de la Ley de Rescate Financiero Solidario es “bastante técnico, es un tema sencillo y entendible, sabiendo que el camino es la readecuación en las mejores condiciones financieras que las que tiene el crédito en este momento”.

Refirió que “eso pasa por una mejor tasa de interés, pasa por un periodo de pago más amplio y pasa por una letra de pago más pequeña y mantener el récord crediticio de la persona, aún y cuando no hayan podido pagar durante estos meses de la pandemia”.

Pérez señaló que los efectos de la pandemia se sienten en todo el mundo y mencionó que México es un país que por ejemplo lo sufrirá en un 15 % del PIB y Argentina está solicitando una readecuación de deuda con el Fondo Monetario Internacional, por una deuda que tienen de alrededor unos 50.000.000.000 de dólares”.

“Yo quiero garantizar esta tarde que ese tema ya despegó, hemos tenido ya varias reuniones con sectores involucrados, BCH, AHIBA, CNBS, BCH, COHEP, entre otros, y hemos pedido las propuestas técnicas en relación a la iniciativa planteada”, dijo Pérez.

Asimismo dijo: “Estamos comprometidos a que ese dictamen se haga en el menor tiempo posible, este tema no va a ir a la gaveta, este tema no debe quedar solo como una iniciativa de buenas intenciones, este tema no debe de dilatarse malintencionadamente”.

Y remarcó: “Este tema no debe engavetarse como a veces ocurre con otros temas, no debe dilatarse malintencionadamente, debe estudiarse de una manera responsable y técnica, tomando las decisiones en el menor tiempo posible y esas decisiones deben representar un sacrificio para todas las partes”.

Antes de finalizar su participación, Pérez repitió que esta ley del Plan Financiero de Rescate Solidario no se debe engavetar, no debe dilatarse, y por el contrario debe analizarse detenidamente. Quedo comprometido a no detener el tema y de trabajarlo de manera técnica y responsable.

El presidente Hernández se reunió con la bancada y el Comité Central del Partido Nacional para abordar y socializar la Ley del Plan Financiero de Rescate Solidario que se encuentra en el Congreso Nacional y mediante la cual se busca fortalecer la economía del país ayudando especialmente a las mipymes y el turismo, entre otros sectores afectados por la pandemia.

En la reunión participaron todos los diputados de la bancada nacionalista así como las autoridades del Comité Central, y ambos sectores manifestaron el interés por apoyar la iniciativa de ley que se considera importante para recuperar la economía de Honduras.

El diputado por Francisco Morazán, Oswaldo Ramos Soto dijo que si se ha enviado una iniciativa de ley al Congreso Nacional es importante que sea analizada y dictaminada, porque es en favor del pueblo hondureño. Es justo lo que se solicita, y en todo el mundo se está pidiendo al sistema bancario que ayude a los productores..

No se puede reabrir la economía si no se ayuda a los que más necesitan. No es justo, correcto y equitativo, que los bancos sólo estén percibiendo. El dinero que manejan los bancos no es de ellos, es de los hondureños., manifestó el legislador.

Expuso que no hay hondureños que no hayan sido afectados por esta pandemia. No nos podemos cruzar de brazos ante las situaciones difíciles. Debemos trabajar en favor de los hondureños que más lo necesitan”.

“Si se envían leyes al Congreso son para que sean analizadas y dictaminadas, y así debe ser porque no sólo se piensa en favor de los seguidores del Partido Nacional sino en favor de las grandes mayorías del pueblo hondureño., dijo Ramos Soto.

El diputado por el departamento de Olancho Francisco Rivera dijo: Yo no tengo ningún compromiso con nadie en el sistema bancario, y sinceramente creo que es importante que se apruebe la Ley de Rescate Solidario. La gente está sufriendo por este tema de la pandemia y los bancos no deben repartirse los excedentes..

Consideró importante que se cree un decreto “con una nueva distribución de excedentes, porque el pueblo hondureño no tiene ningún excedente, y no se le va a quitar un cinco a nadie, de manera que los excedentes se puedan distribuir en otro año y cuando las condiciones hayan mejorado y que esos excedentes sirvan para el desarrollo del pueblo hondureño”.

Rivera repitió que “debe crearse esa ley donde no debe haber distribución de excedentes, esa es una situación justa porque no han dejado de ganar un tan solo día, los intereses no han parado un tan solo día, los intereses no duermen sin embargo el pueblo hondureño está sufriendo”.

Uno de los objetivos importantes de la Ley del Rescate Financiero Solidario contempla fortalecer la economía y ayudar a los micros, pequeños y medianos empresarios, que se han visto obligados a cerrar sus negocios durante la pandemia.

Al fortalecer la economía con la aprobación de la ley, se contempla además recuperar los miles de empleos que se han perdido y los cientos de negocios que se han cerrado debido al confinamiento por el coronavirus.