De no ser por sistema de Zonas de Empleo, inversión de Agroalpha se hubiera ido a México

El inversor de la empresa Agroalpha, Víctor Wilson, afirmó hoy que, de no ser por el marco jurídico que se maneja dentro de las Zonas de Empleo, el contrato de producción de su empresa hubiera sido invertido en otro país.

“Si nosotros hubiéramos optado a montar nuestro proyecto en función a la Zoli (Zona Libre) o a las Rits (Régimen de Importación Temporal) en vez de la Zona de Empleo, la realidad es que el contrato de producción bajo el que nosotros estamos anclando este proyecto se hubiera ido a otro país”, afirmó.

Si nosotros no trabajábamos con el mecanismo de las Zonas de Empleo, estábamos listos para dar ese contrato a un compañía mexicana, e íbamos a dejar de generar unos 2.600 empleos en el país., comentó.

Wilson detalló que optaron por el sistema de las Zonas de Empleo por la rapidez que esto significa, a diferencia de otros modelos como las Zolis y las Rits.

“El periodo de aprobación para una Zoli (Zona Libre) es mucho más largo que la tramitología para las Zonas de Empleo”, detalló.

El inversor también comentó que gracias a las Zonas de Empleo en el municipio de San Marcos de Colón (Choluteca) se han generado más de 200 empleos en construcción y más de 600 se generarán en los próximos meses con el avance de este proyecto.

Compramos 400 manzanas de tierra en San Marcos donde solo habían 14 empleos hoy tenemos más de 200 empleos en la etapa de construcción y se vienen 600 más dentro de algunos meses. Eso es la Zona de Empleo., explicó.

ConstitucionalWilson explicó que con esta nueva decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de crear tribunales especiales para las Zonas de Empleo, se refuerza y reitera la verdadera constitucionalidad de este modelo.

“Yo sentía bastante seguridad jurídica antes, pero esta nueva decisión de la Corte Suprema simplemente refuerza y reitera que este es un modelo constitucional”, exteriorizó.

El inversor explicó que en el tema de los impuestos en las Zonas de Empleo se les permitirá comprar materiales a mipymes locales en lugar de importar materiales de otros países y de esta forma se beneficiará más a los negocios locales

“Sobre el impuesto de ventas, nos permite comprar a las mipymes locales y básicamente es algo que reduce el costo para comprar a empresas locales en vez de importar materiales”, detalló.

“Esencialmente, es reconocimiento del hecho de que el mercado internacional no va a estar dispuesto a pagar el impuesto de ventas de Honduras y, en consecuencia de esto, nuestra producción será más competitiva y compraremos más a los proveedores hondureños”, puntualizó.

Luz de esperanza

Wilson mencionó que con esta inversión por medio de las Zonas de Empleo se da una luz de esperanza a los hondureños que no tienen empleo y que están deseosos de tener una forma de llevar comida a su mesa y dinero a su bolsillo.

“Es una luz de esperanza para todo hondureño que no tiene trabajo, que ha soñado con tener empleo o que está subempleado “, afirmó.

“Esto es potencialmente algo que podría llegar a ser equivalente a lo que fueron los Zips y ahora las Zolis realmente presenta la posibilidad de crear agroparques tecnificados”, señaló.

El inversor finalizó diciendo que “nosotros (Agroalpha) y yo confiamos en la seguridad jurídica y en las Zonas de Empleo aquí en Honduras”.