El próximo presupuesto debe enfocarse en fortalecer el sistema sanitario y el sector productivo

El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico Álvarez, recomendó que el Presupuesto General de la República para el año 2021, debe ser elaborado con enfoque en la salud de los hondureños y el sector agrícola.Mencionó que el mismo no deben prevalecer los intereses políticos, sino suplir la demanda de la población.“Tenemos que ser realistas en cuanto a los recursos de los que se dispone, yo pienso que el país no se puede seguir endeudando más”, dijo.“Hay que hacer un ajuste presupuestario muy estrecho, muy estricto para ajustarnos a la realidad económica”, manifestó.“La recaudación fiscal, aún volviendo a abrir todas las empresas, no se va a recuperar porque esta crisis va a hacer que muchas empresas cierren definitivamente y no puedan comenzar a trabajar”, lamentó.*Ajustes*En ese sentido, Álvarez consideró que “la falta de recursos hace que el Estado tenga que ajustar su presupuesto a la realidad, lo mismo que hace uno como persona, si yo gano 30,000 lempiras al mes y me despiden del empleo, no puedo seguir gastando lo mismo de antes”.“Al no tener el empleo, tengo que reducir el presupuesto, ver que gastos elimino y priorizar”, indicó.Mencionó que el país hay dos cosas en las que se debe priorizar, “fortalecer los hospitales y el sistema sanitario porque esta crisis nos ha puesto en muy mala situación, hay que fortalecerlos, sostenerlo y poder darle al pueblo salud de calidad”.“Lo segundo es salvar el aparato productivo porque si no hay un aparato productivo no hay empleo y si no hay empleo el país se va a sumir en más pobreza”, advirtió.“Lo que a mí me preocupa es que el presupuesto se haga con intereses políticos para no perder votos, pero en el Gobierno hay gente capaz, que podrá hacer un presupuesto basado en la realidad económica, es lo que yo pienso”, concluyó.*Dato*• Menos de un mes queda para que el Congreso Nacional revise y apruebe el Presupuesto General de la República 2021