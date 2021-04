Emprendedores siguen reinventándose para vender por internet

En el marco del mes del Comercio Digital, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), junto a KOLAU, desarrollarán una serie capacitaciones a los microempresarios.

Los talleres virtuales se desarrollarán los días 12,16 y 27 de abril, donde expertos abordarán temas como: los 3 principios de una tienda en línea, las 3 fases del ciclo de vida del cliente, la mejor estrategia para que sus clientes compren, cómo busca la gente lo que quiere comprar en internet, el proceso post-venta, tips y consejos para su sitio web.

Danny Sánchez, Director de KOLAU dijó, “en abril estamos celebrando el mes del comercio electrónico, y queremos comentar todo lo que hemos estado haciendo, también en este mes celebramos un año del lanzamiento del “Plan de Digitalización de MIPYMES”.

*Plan de Digitalización MIPYME*

es una iniciativa que tiene como objetivo para el 2023 brindar a más de 1,000,000 de MIPYMES, principalmente en Latinoamérica, la oportunidad de subirse a la ola del comercio digital con su propia tienda online y así, incrementar sus ventas y asegurar su supervivencia.

“En Honduras durante el 2020 anunciamos la creación de 15 mil licencias de páginas web gratuitas, a la fecha tenemos 13,725, en menos de un mes, llegaremos a la meta, pero no solo buscamos lograr ese objetivo sino poder poner en la agenda el comercio electrónico”, refirió Sánchez.

Añadió, “SENPRENDE, es una entidad red de referencia en todo el continente, para el apoyo al impulso de la digitalización de las pequeñas empresas en toda Latinoamérica”.

La iniciativa, busca apoyar a los empresarios en el uso estratégico de las tecnologías y contribuir al cierre de la brecha digital, es de especial relevancia en el contexto actual, en el que la pandemia del COVID19 ha impactado los hábitos de consumo en línea, forzando a las empresas a buscar formas innovadoras de ofrecer sus productos.

*Aumento el consumo a través de internet a raíz de la pandemia en Honduras.*

El representante de KOLAU aseguró, “a causa del COVID-19, se ha acelerado 5 años el consumo en internet, en Honduras el aumento a raíz de la pandemia ha sido del 60%, esto es para empresas de consumo diario, comidas, ropa, servicios de cualquier tipo, venda lo que venda, haga lo que haga, su cliente está en internet”.

Agregó, “si usted no está en internet no le van a ver y va a desaparecer, antes del COVID-19, podían las empresas esperar, aunque la gente ya estaba estaba comprando en internet, digitalizarse ya no es una opción es obligatorio no para crecer sino para sobrevivir”.

En Honduras, a través de SENPRENDE se ha introducido el Plan de Digitalización MIPYME desde septiembre del 2019.