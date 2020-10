Gobierno congela precios de alimentos balanceados para consumo animal

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), anunció hoy el congelamiento de precios en la venta para el consumidor final de alimento balanceado para consumo animal por un mes, del 22 de octubre al 22 de noviembre, medida que es prorrogable.

El precio de referencia del período de congelamiento será el vigente al 15 de octubre, según el Acuerdo Ministerial de la SDE.

La Secretaría de Desarrollo Económico instruye que de manera inmediata el precio del alimento balanceado para consumo animal se ajuste al vigente del 15 de octubre.

Entre otras razones del congelamiento, la SDE señala que en medio de la emergencia nacional por la pandemia de covid-19 se ha encontrado que los precios de esos alimentos balanceados, que son de consumo de animales como cerdos, gallinas ponedoras, pollos y ganado vacuno, han sido incrementados sin causa justificada.

Durante la inauguración de una planta procesadora de granos y producción de alimentos balanceados en la aldeade El Zapotillo, Danlí (El Paraíso), el presidente Hernández señaló hoy que una empresa extranjera hace una semana le subió el precio a los alimentos balanceados a pesar de estar el país en medio de la pandemia.

“No se ponen a pensar el riesgo al que ponen al país. ¿En qué cabeza cabe?”, se preguntó, y dijo que por eso ordenó un congelamiento de precios “porque no podemos permitir ese abuso”, dijo Hernández.

Advirtió que “si de aquí a tres días no me le bajan el precio yo voy a decir el nombre de esa empresa extranjera, aunque se enojen conmigo los que representan ese país en medio de la pandemia del país no se puede jugar con la comida de la gente”.

El documento de la SDE reza que, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Protección al Consumidor, la vigencia del Acuerdo Ministerial es por el término de un mes, contando a partir de la fecha de su aprobación, y podrá ser prorrogable por igual término mientras persistan las causas que lo originaron.

Además, se instruye a la Dirección General de Protección al Consumidor a realizar las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del precio establecido en el presente acuerdo, sancionando a todos aquellos proveedores de bienes y servicios que infrinjan lo dispuesto en el acuerdo.

La Secretaría de Desarrollo Económico notificó la medida este jueves a los sectores productivos y al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy.