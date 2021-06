Juan Orlando Hernández: Con las Zonas de Empleo, Honduras está en el mapa del mundo para atraer inversiones#8221

Con las Zonas de Empleo, Honduras está en el mapa del mundo para atraer inversiones., manifestó este lunes el presidente Juan Orlando Hernández, quien dijo que cualquier debate es bueno para aclarar las dudas que pueda generar este modelo de desarrollo en el país.Hernández se refirió al tema luego del acto de entrega de 25 ambulancias que fortalecerán el sistema de salud de Honduras, realizado este día en Campo Parada Marte.Según el gobernante, la realidad en Honduras es que hay una enorme cantidad de desempleados a raíz de la pandemia, porque muchas empresas cerraron.A lo anterior, dijo el gobernante, se debe agregar otro efecto negativo de la pandemia que influirá también mucho en la economía de Honduras, y es el encarecimiento del flete marítimo, porque la pandemia generó muchos problemas..Refirió que todos los países del mundo están poniendo en práctica formas novedosas para atraer inversión y generar empleo.Hace varios años comenzamos con las Zonas de Empleo y ya pasaron por dos Cortes Supremas diferentes, dos presidentes de la República, dos Congresos Nacionales y en todos la institucionalidad mandó el mensaje contundente que son constitucionales., dijo.No obstante, dijo que cualquier duda, consulta o criterio en contra es válido para poder aclarar y construir un sector que será muy favorable para Honduras en el tema de generación de empleos.Lo que se necesita es empleoLo que no podemos negar es que sí algo necesita el pueblo hondureño es el empleo., dijo Hernández, a la vez que aseveró que lo ha podido percibir en cada zona de Honduras que le toca visitar producto de su agenda de trabajo.Añadió que a quien ya tiene su empleo o su empresa, o está en su grado de comodidad, no le importa lo que pase con los que necesitan puestos de trabajo para subsistir.Expresó el mandatario que ya no se le puede decir a la gente de San Marcos de Colón, por citar un ejemplo, que ya no va a tener el empleo que en estos momentos les genera ingresos para sus familias, por la ejecución de un proyecto de Zona de Empleo.Es una gran cantidad de dinero el que está circulando, no solo en San Marcos de Colón, sino también en Duyure, a lo que habrá que agregar la derrama económica que significan esos cientos de empleos generados, más los que se abrirán en los próximos meses., dijo Hernández.En el mapa del mundoCon las actuales Zonas de Empleo, sostuvo Hernández, Honduras está en el mapa del mundo para atraer inversiones extranjeras y nacionales.De igual forma, rememoró que cuando se aprobó la instalación de las maquilas igual se generó mucho debate, pero hoy en día nadie puede negar que ese sector ha generado más de 200.000 puestos de trabajo.Comentó que cuando se conformó el plan de trabajo de las maquilas no se contempló el tema de la seguridad social, educación y vivienda de los empleados, algo que ahora sí se contempla en el caso de las Zonas de Empleo.El debate es bueno para construirPara Hernández, el tema de las Zonas de Empleo en Honduras incluso es un asunto de las mejores prácticas a nivel del mundo, al grado que se estará pagando más que el salario mínimo de referencia en el país..El debate es bueno y habrá que seguirlo llevando a cabo hasta que todo el mundo esté claro, porque lo que no se puede desconocer es que Honduras necesita empleos., dijo.Hernández añadió que a un buen salario se debe agregar un sistema de previsión de salud robusto, con vivienda y educación de calidad para los colaboradores..Para finalizar, se preguntó ¿Por qué en Honduras no se puede aspirar a generarle un buen empleo a la población? Si de eso se trata, de generar puestos de trabajo para los hondureños..

