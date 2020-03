La empresa privada debe pagar en tiempo y forma

El empresario de la zona norte, Roberto Contreras, hizo un llamado a la empresa privada para que pegue a sus empleados en tiempo y forma, ya que son ellos los que le han generado grandes ganancias en tiempos normales.La reacción de Contreras surgió de una información que circula a nivel nacional, donde algunos empresarios están realizando despido de personal por la emergencia del Covid-19.“Quiero hacer un llamado a todo el empresariado de toda Honduras, no dejemos sin pago esta quincena que no han trabajado nuestros muchachos”, dijo.“Las personas que no han trabajado tenemos que pagarles esta quincena, nosotros aprovechamos para decirles que nuestros empleados recibirán su pago completo este 30 de marzo”, indicó.“Si para abril la situación es difícil todavía, aunque tengamos que vender los carros, aunque tengamos que vender las parrillas, les vamos a pagar a nuestros muchachos”, añadió.Mencionó que este es el tiempo de “apoyar a aquellos que cuando no éramos nadie nos sacaron de la pobreza”.También dio un mensaje alentador a la población, afirmando que esta situación va a pasar, y en un futuro se traducirá en tener mejores equipos, “seremos mejores hondureños, pero apoyemos a la gente que nos sacó adelante”.EspeculaciónLlamó además al empresariado a no adelantarse a realizar despidos de personal en sus empresas.“Mucha gente está especulando eso, otros han tomado una decisión tan dura de despedir personas o suspender contratos de trabajo, es lo más duro que le puede pasar a una persona”, aseguró.“Es el momento de ser solidarios, es el momento de que nos pongamos la mano a la conciencia, y si todo lo que tenemos se lo debemos a este país, demos todos por este país y todos vamos salir adelante”, concluyó.

Dato-El Gobierno de la República anunció hace un par de días una serie de medidas para fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa del país, con el fin de que el impacto no sea severo por el Covid-19.