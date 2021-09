Más de 70.000 familias de Choluteca ahorrarán energía con nuevos focos led

En el marco del programa de Educación en Eficiencia Energética, el presidente Juan Orlando Hernández entregó este martes en el departamento de Choluteca un total de 281.024 focos ahorradores que beneficiarán a 70.256 familias.

La entrega de los focos se inició en un acto presidido por el mandatario en el barrio El Porvenir de la ciudad de Choluteca, donde algunos vecinos fueron beneficiados con el cambio de bombillos.

Este proyecto impulsado por el presidente Hernández tiene como propósito introducir la tecnología led en el sector residencial a nivel nacional para que ayude a fomentar una cultura de ahorro energético.

La vida útil de cada bombillo es de 15.000 a 50.000 horas y son ecológicas porque no contienen mercurio (elemento tóxico) ni otros elementos perjudiciales para el medio ambiente.

Además, los focos led contribuyen a la reducción del consumo de energía, son más resistentes y no se quiebran con facilidad, son amigables con el medio ambiente y su duración es hasta de 15 años, todo lo cual se traduce en un ahorro para los bolsillos de los hondureños.El presidente Hernández es de palabra.

Los pobladores del barrio El Porvenir agradecieron el cambio de bombillos y coincidieron en que con los nuevos focos ahorrativos pagarán menos por el consumo de energía eléctrica.

Esperamos que con estos focos disminuya el consumo de energía eléctrica, son cuatro focos por hogares y sabemos que con este proyecto va a bajar el consumo de energía eléctrica., explicó el presidente del patronato del barrio El Porvenir, Mario Erazo.

Agregó que en lo personal es un respiro esta iniciativa, porque en mi casa son siete focos y con estos focos ahorrativos vamos a sentir un impacto positivo..

Para mí esta entrega de focos está muy bien, porque necesitamos este bienestar. El presidente Hernández es de palabra, nos ha prometido y aquí está cumpliendo eso sí que da gusto., aseguró Bethy Carías, beneficiada por el proyecto presidencial.

Gloria Rodríguez, otra de las beneficiadas, dijo que el cambio de focos es una excelente noticia. (y) la recibimos con mucha satisfacción porque va a beneficiar a muchos hogares. Agradecemos al presidente Hernández por su gestión y por ayudar a los más pobres y necesitados esta iniciativa llega justo cuando más lo necesitamos..

El costo del programa es de 15 millones de dólares donados por la República de China (Taiwán).

De acuerdo al informe de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, a nivel nacional se sustituirán 5,2 millones de bombillas, beneficiando a más de 1,3 millones de familias con un consumo de energía de entre 0 y 250 kilovatios.

Atendiendo al que más lo necesitaEl presidente Hernández resaltó en el evento, que se realizó en el Centro Básico Francisco Rodríguez Aguilera, que este es un acto de justicia social y recordó que el Estado tiene como prioridad atender a las familias de escasos recursos económicos.

Si hay algo que hemos hecho en todos estos ocho años de Gobierno es ponernos del lado de la gente que más lo necesita y por eso este programa está diseñado para atender a las más de 70.200 familias hondureñas del departamento de Choluteca., aseveró Hernández.

Por eso -prosiguió Hernández- le pido a Dios que nos acompañe en este proyecto que es de mucho beneficio para los más humildes, para los que más lo necesitan.

Estamos hablando de que vamos a beneficiar a más de 70.000 viviendas en el departamento de Choluteca..

Enfatizó que aquí nosotros estamos para servirle a la gente y el pueblo espera que nosotros como servidores públicos atendamos al que más lo necesita..

Informó que a la fecha su Administración suma 13.000 viviendas donadas a las familias más pobres del país y recordó que en años anteriores la gente había perdido la esperanza de tener su propia casa y se habían acostumbrado al alquiler..

Yo les dije hace unos años que la hora del sur iba a llegar. Ahora miren la calle que tienen, estamos llegando a zonas productivas, estamos llegando con Vida Mejor, Crédito Solidarios, calles con concreto hidráulico y estos programas los quiero dejar fuertes y pujantes, porque es un acto de justicia social., afirmó el presidente Hernández.*Beneficios del bombillo led:*

• Vida útil (duración): mayor duración que los bombillos incandescentes y fluorescentes

• Ecológicos: No contienen mercurio (elemento tóxico) ni otros elementos perjudiciales para el medio ambiente, no contaminan.

• Emiten menos dióxido de carbono que el resto de las que existen en el mercado.

• El programa de cambio de bombillos está orientado a las viviendas con un consumo medio bajo (máximo 250 kilovatios por mes).

• 55% de ahorro en consumo en comparación con los bombillos fluorescentes (ahorradores). Más ahorro en la factura energética.

• Encendido rápido, ilumina inmediatamente como una bombilla incandescente.

• La vida útil de cada bombillo es de 15.000 a 50.000 horas.