No aprovecharse de emergencia que vive el país por coronavirus, pide directora del SAR

Tegucigalpa. “No se estén aprovechando” de la situación de emergencia que vive el país por el coronavirus, advirtió hoy la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, respecto a denuncias que circulan en redes sociales contra la empresa La Mundial por vender mascarillas a precios elevados,

En un audio que circula en las redes sociales el gerente general de La Mundial, Kenny Yuja, dice que “uno es libre de poner los precios que uno quiera”.

En imágenes que también circulan en redes sociales se ve que La Mundial vende una mascarilla desechable a 81 lempiras, las tres a 234 lempiras y la caja de 50 a 3.900 lempiras.

“Las mascarillas en ningún lado están regulado el precio, honestamente a cada rato le subo, cada hora le subo, esta es la ley de vivo y la gente me lo está comprando”, dice Yuja en el audio.

También asegura que “los de la SAR ya me vinieron a visitar y no me pudieron hacer nada, porque no es ley y uno es libre de vender las cosas que uno quiera”.

Tras la circulación de la denuncia, La Mundial emitió un comunicado también en redes sociales en el que asegura que apoya la lucha contra el COVID-19 y que regalará “todas las mascarillas disponibles” a hospitales, centros de salud, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y otras instituciones.

Ante el audio y las imágenes de La Mundial que han circulado en redes sociales, la directora del SAR pidió que “no se estén aprovechando de esta crisis humanitaria en la cual el país se puede ver enfrentado”.

Guzmán precisó que “aprovechamos para aclarar a la ciudadanía que anda circulando el audio de un comerciante, puntualmente hago referencia, porque lo hizo, de La Mundial es totalmente falso que la SAR haya ido a visitar su negocio”.

Advirtió que “sí lo van a visitar en virtud, de repente, de las denuncias que se han presentado y que se debe de hacer un operativo en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Protección al Consumidor”.

Exhortó a la población a que siga denunciando este tipo de casos, “ya que todavía hay malos hondureños, comerciantes inescrupulosos que se quieren aprovechar de esta situación para agregar más utilidades a sus bolsillos”.

“Creo que eso no es ético, no es moral, lo único que están demostrando con su actitud es la baja calidad de seres humanos que son”, señaló Guzmán.

“Honduras le dice a todos sus buenos hijos que es ahora donde podemos demostrar realmente si amamos o no este país”, añadió.

En otro apartado, Guzmán, que también preside la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), informó que la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe) confirmó que está asegurado el suministro de combustible a nivel nacional.

“Así que el acaparamiento particular tampoco es una buena medida igualmente, en el tema de los supermercados, creemos que el país tiene una reserva alimenticia apropiada para asegurarnos de que todos podamos tener de todos los productos”, explicó Guzmán.

Advirtió que “si comenzamos a acaparar de manera discriminada, ahí sí pudiésemos poner en riesgo el resto de los ciudadanos”

“Así que mesura, tranquilidad, no salgamos de nuestras casas si no es necesario”, reiteró.

Guzmán aconsejó “no entrar en pánico y esto se puede manejar en la medida que todos tengamos la paz, tranquilidad y serenidad”.