Presidente Hernández socializa mecanismos temporales de alivio para atender el impacto económico ante crisis por coronavirus

El presidente Juan Orlando Hernández socializó en cadena nacional de radio y televisión los mecanismos temporales de alivio para atender el impacto económico ante la crisis por el coronavirus.

El mandatario detalló los beneficios que recibirán miles de hondureños afectados en su bolsillo por la emergencia sanitaria y reiteró su llamado a la población a tomar las medidas preventivas para poder contener la propagación del virus, sobre todo, quedarse en sus casas:

A continuación el mensaje del gobernante en la cadena nacional transmitida anoche:

Pueblo hondureño, deseo comenzar con el más importante de los mensajes, uno que puede salvar vidas o por el contrario, puede provocarnos más dolor del que ya nos hace, si no lo ponemos en práctica, por favor, quédense en su casa, no ponga en riesgo su vida, ni la de su familia, ni la de los demás.

Sé que una de sus mayores preocupaciones, además de proteger su salud, es el día a día, su bolsillo, la economía del hogar, cómo pagar las deudas, cómo tener un respiro por eso hemos creado algunos mecanismos temporales de alivio para hacerle frente a la crisis provocada por el COVID-19.

Estos mecanismos de alivio temporales serán un apoyo a los deudores del Sistema Financiero que se vieron afectados por esta emergencia, ahora veamos, aquí están estas medidas, “Mecanismos Temporales de Alivio para Atender el Impacto Económico ante la Crisis del Coronavirus”, ¿Quiénes pueden verse beneficiados de estos mecanismos temporales de alivio? Es decir ¿Para quiénes va dirigido? ¿Por quiénes hicimos esto? Personas naturales y personas jurídicas, cuyos flujos de efectivo hayan sido afectados por las medidas tomadas para evitar la propagación del COVID-19.

¿Cuáles son estos beneficios temporales? Mantenimiento de la categoría de riesgo registrada al 29 de febrero del 2020, hasta el mes de octubre del mismo año, otorgamiento del período de gracia hasta el 30 de junio del 2020, ¿Cuáles son los beneficios de los Mecanismos Temporales de Alivio para los deudores afectados? Una vez finalizado el período de gracia se negociarán nuevos planes de pago de acuerdo a la capacidad de pago del deudor mediante operaciones de refinanciamiento o readecuación, ese es su derecho frente a la cooperativa, frente al Banco o frente al ente financiero a quien usted le debe.

Si su fecha de pago es temporada de toque de queda, se ampliará la fecha máxima de pago como mínimo treinta días después así es de que, y son días calendarios posteriores a la suspensión del toque de queda absoluto, ¿Cuáles son los beneficios de los Mecanismos Temporales de Alivio para los deudores afectados? Prohibición de aplicar cargos por comisiones, interés moratorio, administrativos u otros cargos, los intereses corrientes no pagados podrán ser capitalizados al momento de readecuar o refinanciar la ampliación de la vigencia de los seguros o garantías, cero comisión, no hay recargos.

¿Qué tipo de créditos son sujetos de los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio? Todos los deudores cuyo flujo de efectivo se hayan visto afectados, tenemos ejemplos como el caso de la pequeña y mediana empresa, el transporte, la maquila, el sector agrícola, turismo, cualquier otra actividad económica que haya sido susceptibles de afectación.

¿Qué tipo de instituciones financieras pueden otorgar los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio? Muy importante, si usted tiene créditos o relación financiera con ellos, organizaciones privadas de desarrollo, financieras, BANHPROVI, instituciones de seguros, sociedades financieras, fondos públicos de previsión, solamente en casos justificados administradoras privadas de pensiones, oficinas de representación, bancos privados y las cooperativas.

¿Existe un plazo establecido para que el deudor pueda acogerse a los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio? No, no existen un plazo, las instituciones financieras deben de aplicar los beneficios a solicitud del deudor afectado o por iniciativa propia y deben formalizar las operaciones de refinanciamiento o readecuación a más tardar el 30 de septiembre del año 2020 y las insisto, deben de hacerlo.

Por eso usted no corra a pagar ahorita si no puede, no se descapitalice, nosotros necesitamos que usted tenga recursos, habrá tiempo al salir de esto, ya es un mandato.

¿Puedo acogerme a los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio, si previamente me acogí a un mecanismo de alivio, si ocurrió algo antes? Claro que sí, el deudor podrá adherirse a los beneficios de estos mecanismos temporales de alivio, sin perjuicio que se haya acogido a otro mecanismo temporales de alivio de forma previa.

Pueden mandar sus denuncias o hacer consultas en este correo que ha creado la Comisión Nacional de Bancos y Seguros,aliviocovid19@cnbs.gob.hn.

Pueblo hondureño, esta pandemia que afecta a todo el planeta, no debe de afectar la calidad humana que tiene cada uno de nosotros, no debe de afectar la capacidad de solidaridad y sobre todo de compasión, no podemos darles la espalda a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas que se contagian del virus, en el sentido de no apoyarlo o en algunos casos hasta despreciarlos.

Por eso hago un llamado a amigos, vecinos, familiares, no marginen a las personas que se contagian, al contrario, apoyémoslos con todas las medidas de bioseguridad y si es necesario, aconsejarlos y llevarlos al centro de salud más cercano, hay que hacerlo.

Yo les preguntó a ustedes, cómo tratarían a sus hijos o hijas, a sus madres, a sus abuelos, si estuvieran contagiados o cómo quisiera que lo trataran a usted si estuviera contagiado, piénselo, el virus no discrimina, por tanto, nosotros no deberíamos de hacerlo, debemos resistir, sólo unidos y con disciplina podremos vencer, son días cruciales en las que nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro, nuestras vidas, nuestra economía.

Quiero darles las gracias a todas las instituciones por extender su mano solidaria al pueblo, a los más necesitados comprendo la ansiedad que esta incertidumbre provoca en las familias hondureñas, yo sólo les puedo reiterar y empeñar mi palabra, que no les dejaremos solos, todos debemos de poner de nuestra parte, miles de héroes están en la primera fila de batalla combatiendo al coronavirus si usted puede mostrar su admiración y darle las gracias de una manera muy sencilla, es quedándose en su casa.