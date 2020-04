Rebaja en los precios de los combustibles debe de reflejarse en la factura energética

La directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, manifestó que las rebajas en los precios de los combustibles deben reflejarse en la factura de energía eléctrica.Honduras ha alcanzado precios históricos en los precios de los derivados del petróleo, esto porque en el mercado internacional, el precio del bunker se cotiza a valores nunca antes vistos.En ese sentido, Silva consideró que “se tiene que ver, el problema que nosotros tenemos es que no se ven reflejadas esas reducciones en los precios de los productos importantes del país, ni en los servicios”.“Lamentablemente se utiliza mucho la variable del combustible para subirle a todo, pero ahora que baja, no baja nada”, denunció.“Esas cosas no deberían de darse porque siempre le echamos la culpa al combustible, pero en este caso que es al revés tampoco se ve reflejado aquí”, lamentó.Silva expresó que es mucha la demanda de bunker que tiene al país para la producción de energía eléctrica.Cada tres meses se hace revisión a las tarifas de energía eléctrica, una nueva deberá realizarse en junio, para que entre en vigencia en julio.*Dato*▪︎En un 75 por ciento ha reducido el consumo de combustibles en el país por la emergencia del Covid-19.