Si el SAR quiere obtener esos pagos, que de una amnistía porque no podemos estar pagando recargos, dice Daniel Fortín

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, manifestó que las empresas necesitan una amnistía tributaria para poder cumplir con sus obligaciones.Este es el clamor del empresariado a nivel nacional, ya que el COVID-19 ha dejado la mayoría de las empresas sin liquidez, lo que los orilló a no cumplir con los pagos en tiempo y forma.“Nosotros como empresarios necesitamos una amnistía tributaria a cierto mes del año, esto porque hay muchas empresas que no han podido pagar sus tributos porque se confundieron, los pagaron cuando no les tocaba o no los han pagado porque no entienden cuándo se paga, porque no tenían el dinero”, dijo.“Si el SAR (Servicio de Administración de Rentas) quiere recibir esos pagos tiene que generar una amnistía para que la gente le pague el tributo”, indicó.Expresó que “si alguien no tiene plata, cómo es posible que va a poder pagar la multa y si paga la multa, estaría gastando un dinero que le serviría para superar su negocio o hacerlo más productivo en esta pandemia”.“El contribuyente no debería estar pagando multas y recargos, debería estar pagando solo el capital adeudado”, manifestó.Reiteró que “por favor, den una amnistía para eso, para que el obligado tributario pueda pagar por lo menos el capital”.Agregó que cobrar multas y recargos por no pago de los tributos en tiempo de la pandemia, es castigar a la empresariado nacional.

*Dato*• Empresarios piden amnistía tributaria para no pagar multas y recargos por intereses no pagados durante la pandemia por el COVID-19