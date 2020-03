Solicitaremos al CN que se suspenda el pago de todo tipo de crédito

El diputado Juan Carlos Ávila manifestó que presentará ante el Congreso Nacional una moción encaminada a la suspensión de todo tipo de pago de crédito.La solicitud se hará en el marco de la problemática económica que podría enfrentar el país por los efectos negativos que cause el Covid-19.Por siete días está prohibida la circulación de personas en el país, lo que implica que no se podrán presentar a sus centros laborales.Ya el presidente Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva mencionaron que estarán tomando una serie de medidas para que la economía del país no fracase.“Uno de los factores que está golpeando esta epidemia es la parte de la economía en general”, manifestó.“El Estado junto con la AHIBA (Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias) tienen que hacer algo para poder ayudar a la población”, indicó.*Moción*En ese sentido, el congresista dijo que “una de las iniciativas que vamos a presentar en la cámara es que se suspenda el pago de todo tipo de créditos, llámese préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas”.“Otro sería que se suspenda el pago de los servicios público y de impuestos, ya sea municipales, del SAR (Servicio de Administración de Rentas) porque a la población tenemos que darle las herramientas para que puedan superar esta crisis”, detalló.La iniciativa será presentada al reanudarse las sesiones en el Congreso Nacional, mismas que han sido suspendidas como prevención de la propagación del Covid-19.Por otra parte, hizo un llamado al pueblo hondureño para que “no salgamos de nuestras casas, esa es la mejor prevención para el Covid-19 que es una amenaza mundial”, concluyó.