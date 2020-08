Sueldo de empleados públicos depende de la recaudación tributaria

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), Fredy Gómez, expuso hoy que los salarios de este sector laboral dependen de los ingresos tributarios, los cuales han caído este año por los efectos de la pandemia del COVID-19.

En la situación que estamos viviendo, nadie desconoce que los ingresos fiscales no están siendo los normales y que por lo general los salarios de los empleados públicos dependen de los ingresos fiscales., señaló.

Gómez agregó que nosotros hablamos con nuestros compañeros y creo que el comportamiento de los servidores públicos, como todos, debe ser de empatía..

En ese sentido, afirmó que recomendaron al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) por medio de la mesa multisectorial, que se le diera prioridad de pago a los compañeros que no han estado en primera línea de atención.

Entre ellos está el personal de salud pública tanto de hospitales, centros de salud, empleados de programas que llevan alimentos, personal de seguridad, entre otras entidades.

Nosotros estamos claros que en tiempos normales lo más que nos retrasan el salario son tres o cinco días pero en estos momentos como está la situación a parte que debe haber un trámite de las diferentes instituciones, entendemos que no será normal el pago a como estamos acostumbrados el 20 de cada mes., reconoció.

Finalmente expuso que esperamos que el pago de agosto se empiece a gestionar la próxima semana, es lo que hemos hablado con la viceministra de Presupuesto estamos hablando de 15 a 20 días y esto depende de la gestión que haga cada institución a la Dirección de Presupuesto..

*Dato*

• Hasta mayo de este año, la recaudación tributaria cayó en 21.9%.