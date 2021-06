Docente de Comayagua recibe kids de bioseguridad, y material didáctico para sus alumnos

En visita sorpresa el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, reconoció la labor de la docente Norma Díaz al hacerle entrega de kit de bioseguridad, material didáctico y cuadernos de trabajo.

La docente a diario reúne a sus educandos en las afueras de su casa, siguiendo las medidas de bioseguridad, para impartirles el pan del saber.

“Cuando me di cuenta de esta noticia, de la labor importante que ella hace en el marco del aula invertida de la Estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, decidí venir y estaba impartiendo clases bajo medidas de bioseguridad”, expresó el secretario de Educación, Arnaldo Bueso.

Afirmó que la docente tiene un grupo de 29 educandos, y los divide en pequeños grupos para atenderles cada día.

“En nombre del pueblo hondureño y de la Secretaría de Educación vine no solo a darle un reconocimiento, sino que a brindarle ayuda didáctica”, puntualizó.Bueso, le entregó a la educadora dos maletas didácticas, alcohol gel, mascarillas, cuadernos de trabajo para los estudiantes, toallitas húmedas y mochilas para los estudiantes.

El funcionario, felicitó a la docente por la labor importante que hace en el país ya que es un ejemplo a nivel nacional.

Entrega y dedicación

Por su parte, la maestra Norma Díaz, manifestó que es un placer atender a los educandos que en su mayoría son de bajos recursos económicos.

Afirmó que en la zona en donde los estudiantes viven no hay acceso a internet.

Relató que se cumplen con las medidas de bioseguridad, y el niño que se enferma de alguna enfermedad respiratoria no viene y se quedan en casa.

La maestra también se encarga del traslado de los alumnos hasta su hogar y viceversa.

