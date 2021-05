Educación realiza el lanzamiento del Bachillerato en Ciencias y Humanidades Virtual

La Secretaría de Educación, hizo el lanzamiento del Bachillerato en Ciencias y Humanidades Virtual, con el fin de brindar oportunidades educativas a los Jóvenes y Adultos dentro y fuera del territorio hondureño.

Con esta oferta educativa se busca crear opciones para que las personas de 15 años y más, que por diversas razones aún no han culminado sus estudios, los puedan continuar y finalizar su Educación Básica y Media.

Para acceder al Bachillerato Virtual los interesados tienen que ingresar al sitio web:www.sevirtual.se.gob.hn.

Tarea Conjunta

La viceministra de Educación, Gloria Menjívar, expresó que hacer valer el derecho a la educación es una tarea de todos y todas, generando oportunidades desde diferentes escenarios.

“En este momento de Pandemia, estamos ofreciendo a la población joven y adulta una educación abierta, flexible y de calidad de manera virtual, es una forma de entrega que, para muchos, ya no es algo nuevo, con la pandemia hemos aprendido a usar la tecnología y nos estamos acostumbrando a la virtualidad”, apuntó.

Iniciativa Innovadora

A criterio de Menjivar, esta iniciativa es innovadora para el Sistema Educativo.

Para garantizar el logro de los objetivos, un grupo interdisciplinario, integrado por académicos del país y expertos en distintas áreas del conocimiento, coordinados por la Dirección General de Modalidades Educativas, a través de la Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, y con el apoyo de la Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (USINIEH), elaboró la mediación pedagógica que garantiza el desarrollo de los aprendizajes.

Menjívar, explicó que el Bachillerato en Ciencias y Humanidades Virtual, está dirigido al segmento de la población más importante para la economía del país, pero sobre todo para la educación de Honduras, ya que por cada padre educado es un niño matriculado.

Oportunidad de Estudio

“Hoy la Secretaría de Educación brinda una nueva oportunidad de estudio, a través de este Bachillerato cumple con su función de ofertar educación, pero sobre todo tenemos esperanza de que miles de hondureños residentes en el país y fuera de él, puedan lograr su sueño de finalizar sus estudios de Educación Media”, señaló.

Asimismo, indicó que con el Bachillerato Virtual se beneficiará al menos a 6.000 jóvenes y adultos por año, lo que representa que para al 2030, más de 20,000 personas habrán egresado de Educación Media, de los cuales esperamos que un gran porcentaje de ellos y porque no todos pasen a formar parte de las filas de la Educación Superior”.

“Es a través del Bachillerato que se está dando respuesta a la situación vivida por la pandemia y en cierta medida se salda la deuda histórica que se tiene con la población joven y adulta, que por diversas razones en su momento interrumpió sus estudios”, resaltó la funcionaria.

De igual manera, el director de Modalidades Educativas de la Secretaría de Educación, Ovilson Zúniga, dijo que en aras de garantizar el derecho a la educación se ha instruido a diferentes equipos técnicos para concretar esta iniciativa como una oferta concreta para que todos los jóvenes y adultos gocen del derecho a la Educación de manera virtual.

Al respecto el docente, Jorge Espinoza, dijo que como equipo de docentes especialistas están agradecidos por permitirles ser parte de este proyecto innovador para la Educación hondureña.

Afirmó que esta oferta educativa es viable, efectiva y motiva la participación de los educandos.

En ese sentido, la estudiante Yaky Moreno, agradeció al gobierno de la República por esta nueva ayuda que le permitirá culminar sus estudios ya que por el hecho de ser madre soltera abandonó su educación.