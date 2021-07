Gobierno anuncia proceso inicial de apertura semi presencial y voluntaria en los centros educativos

Ante la crisis por la pandemia de covid-19 y en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), se ha decidido realizar un proceso inicial de apertura semi presencial y voluntaria en los centros educativos, anunció este miércoles el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, en cadena nacional de radio y televisión.

Dicha apertura será única y exclusivamente en los 154 municipios que se han priorizado con bajo nivel de contagio y no significa una apertura en todo el sistema educativo nacional, sino una apertura gradual, puntualizó Bueso, quien compareció junto al ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Max Gonzáles.

El titular de Educación precisó que las fechas previstas para la apertura, autorizadas por la Unidad de Epidemiología de SINAGER, son el 16 de agosto para los Centros Educativos No Gubernamentales y el 26 de agosto para los Gubernamentales, y añadió que 147 centros no gubernamentales han presentado solicitud de reapertura.

Como Sistema Nacional de Gestión de Riegos, ( Sinager) nos hemos reunido permanentemente con distintos sectores desde el inicio de la pandemia .

Nuestro llamado es a que mantengamos la medidas de bioseguirad siempre.

Y con ese compromiso, después de varios encuentros con el sector educación se han tomado algunas determinaciones que les anunciará el secretario de Educación, Arnaldo Bueso

Al pueblo hondureño y en especial a la comunidad Educativa, hago un saludo fraternal y extensivo después de trabajar incansablemente en los procesos de planificación en la estrategia para el retorno seguro de los Centros Educativos Gubernamentales y no Gubernamentales ante la crisis de la Covid-19 en Honduras, en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), se ha decidido realizar un proceso inicial de apertura semi presencial y voluntario en los centros educativos.

En este proceso se ha contemplado algunos factores de suma importancia como ser:

1. Es decisión y potestad de la comunidad educativa integrada por docentes, padres de familia, y actores locales en tomar la decisión de SI se abre o NO, el centro educativo, si la decisión es abrirlo, deben acudir al SINAGER más cercano para poder tener la autorización. Aclaro que esto que acabo de mencionar ocurrirá única y exclusivamente en los 154 municipios que se han priorizado con bajo nivel de contagio. Esto no significa una apertura en todo el sistema educativo nacional, sino una apertura gradual.2. Todos los docentes, personal administrativo y de servicio debe estar vacunado con sus dos dosis.3. Los centros educativos deben estar provistos del equipo de bioseguridad necesario tanto para docentes, educandos, personal administrativo y de servicio.4. El centro educativo debe contar con la infraestructura hidrosanitaria básica para la reapertura.5. Cada centro educativo debe contar con los planes de bioseguridad.

En los próximos días, estaremos informando sobre los docentes que han sido vacunados en esas comunidades para que la comunidad educativa tenga toda la información necesaria al momento de tomar la decisión.

De igual forma, es oportuno comunicarles que la Unidad de Epidemiología del SINAGER autorizó que los Centros Educativos No Gubernamentales inician el día 16 de agosto y los Gubernamentales el 26 de este mismo mes en el caso de los Centros Educativos No Gubernamentales, hemos recibido la solicitud de reapertura para 147 de los Centros Educativos No Gubernamentales que han presentado las evidencias de contar con todas las condiciones y medidas de bioseguridad y que han sido supervisados por la Secretaría de Educación, constatando que han sido aplicados los protocolos requeridos por esta dependencia de Estado y el SINAGER Estos centros que han vacunado en sus dos dosis a su personal administrativo y docente.En ese sentido la reapertura de las instituciones No Gubernamentales se autorizará cuando hayan cumplido con estos mismos requisitos previamente explicados.

Con la mayor responsabilidad hemos establecido los Protocolos de bioseguridad escolar y Gestión del Riesgo con el fin de salvaguardar la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Estamos avanzando con la Secretaría de Salud y el IHSS donde hemos vacunado a más de 42,000 docentes de las diferentes modalidades de entrega de la Secretaría de Educación y de las instituciones no gubernamentales y no descansaremos hasta lograr las protección de todos los docentes del sistema educativo nacional

Todos sabemos que existen limitantes en algunos centros educativos que no cuentan con todas las condiciones hidrosanitarias pero seguimos trabajando en ello y no podemos esperar hasta que el último centro sea reconstruido para volver a la semi presencialidad porque, tal como lo dicen muchos actores del sistema educativo, mantenerlo cerrado es catastrófico para nuestras generaciones.

En ese sentido, velamos para garantizar el derecho a la educación y preservación de la vida ante esta crisis invitando a que nos unamos en realizar esfuerzos e impulsar acciones conjuntas que nos permitan gradualmente ir retornando de manera gradual a los centros educativos.

Agradeciendo la gestión de nuestro presidente abogado Juan Orlando Hernández, al SINAGER, a los sistemas encargados de la salud, a la dirigencia magisterial, a las autoridades educativas del nivel central y descentralizado, a los cooperantes internacionales, gobierno local, docentes padres de familia y en especial a nuestros queridos educandos que son el presente y futuro de nuestro país que no ha ayudado a salir adelante.

Seguimos trabajando en el marco de Sinager y analizando peticiones de otros sectores que también podrían servir de pilotaje para retornos seguros a la nueva normalidad que vive el mundo y de la que Honduras no es la excepción .

El presidente Juan Orlando Hernández hace lo propio con amplias campañas de vacunación es oportuno invitar a la población del Distrito Central mayor de 35 años para que acuda a vacunarse este sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto en la jornada denominada Vacunatón.