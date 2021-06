Reconstruirán 102 centros educativos en Gracias a Dios

El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, informó en las últimas horas, que se realizará la reconstrucción de 102 centros educativos en Gracias a Dios.

Bueso, manifestó que como Secretaría de Educación no han descansado en brindar el derecho fundamental de la educación a los educandos.

“Hoy día nos sentimos contentos de venir hasta esta zona de La Mosquitia hondureña que históricamente ha sido olvidada, sin embargo gracias al apoyo y compromiso del Señor Presidente Juan Orlando Hernández, en este Departamento y como parte de la rehabilitación post tormentas Eta e Iota, serán intervenidos 102 centros educativos”, expresó Bueso.

Afirmó que estas intervenciones se realizarán con apoyo del Gobierno central, cooperantes, ONG`s y sociedad civil.

Recursos

Informó que 30 centros educativos serán reconstruidos con fondos del Gobierno de China Taiwán, 30 centros educativos con fondos de la Embajada Americana, 30 con fondos del gobierno central, a través de la Secretaría de Desarrollo, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y 12 centros educativos más con fondos del Banco alemán KFW.

Detalló que estas instituciones educativas contarán con infraestructura de primer nivel. Las obras de mejoramiento abarcan instituciones educativas de Prebásica, Básica y Educación Media.

Agregó que las instituciones educativas intervenidas contarán con paneles solares, centros de computación, talleres de hogar, cafeterías, áreas de recreación, entre otros beneficios.

Asimismo, informó que se estará mejorando el sistema de agua, saneamiento e higiene de cuatro centros educativos.

Agregó que en Gracias a Dios se está ejecutando el primer plan piloto de trabajo con la educación orientada a la higiene de las jóvenes adolescentes en su etapa de desarrollo.

“Tendrán módulos específicos para ellas, y es un proyecto que es ejecutado por la Organizaciòn “The pure wáter for the worl”, detalló.