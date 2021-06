Santa Bárbara le apuesta a la educación con mejoramiento de infraestructura escolar, entrega de cuadernos de trabajo y kit educativos

Las autoridades de la Secretaría de Educación entregaron un reconocimiento a la alcaldesa de Santa Bárbara, Fátima Juárez, por su aporte a la Educación en este sector.

La galardonada ha demostrado su compromiso con los educandos mediante la construcción de cuatro centros educativos, reparación de infraestructura escolar, y la instalación de módulos sanitarios.

También ha contribuido con la contratación de docentes que imparten clases de computación, y la instalación de cocinas con su respectivo mobiliario en las instituciones educativas.

Con el apoyo de Educación ha realizado la entrega de cuadernos de trabajo a 3.000 educandos.

También al inicio del año lectivo ha realizado la entrega de zapatos, uniformes, mochilas y kit educativos.

Asimismo, se ha comprometido con la construcción de una biblioteca para atender a personas con discapacidad.

Compromiso

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, afirmó que a pesar de las dificultades por la pandemia la homenajeada no ha dejado de trabajar por la Educación.

Agregó que se ha beneficiado a 19 jardines oficiales en la zona urbana, 12 centros educativos y 3 institutos oficiales.

Bueso, detalló que bajo esta gestión también se ha beneficiado a 43 centros educativos, 30 Jardines de niños, 18 CCEPREB, 5 Centros de Educación Básica y un instituto oficial en las zonas rurales.

Además, se ha apoyado al Programa Nacional de Alimentos Escolar en 109 centros educativos.

Importante

En ese sentido, la alcaldesa, Fátima Juárez, tras recibir el reconocimiento de manos del secretario de Educación, Arnaldo Bueso, expresó que desde el inicio de su gestión ha priorizado el tema educativo realizando una inversión por año de cinco millones de lempiras.

Afirmó que estos proyectos se han realizado con fondos Municipales y a través de las gestiones con el Gobierno de la República.

De igual manera, señaló que se está trabajando con la Mancomunidad y la Unión Europea.

Entre los logros de este Gobierno Municipal, está el aporte a la Educación No Formal con la creación de una escuela taller en donde varios jóvenes han podido graduarse, crear sus microempresas e insertarse en el campo laboral se han entregado becas estudiantiles y se ha proporcionado transporte para que los educandos que no cuentan con los medios para trasladarse a las instituciones educativas puedan hacerlo.

“Ha sido un gran compromiso y continuamos trabajando con el tema educativo a pesar de la pandemia”, expresó Juárez.

Aseveró que el tema educativo es una prioridad para todos porque es de la única manera que se puede salir adelante.

Juárez, le hizo un llamado a los distintos sectores para que se sumen a apoyar a los niños de Honduras.

“Yo si he creído mucho en el tema de Educación por eso hemos hecho el esfuerzo”, apuntó.