Consejo de Rabinos de las Américas condena el trato «aberrante, cruel e inhumano» que viola el principio de inocencia, que recibió el expresidente Juan Orlando Hernández

COUNCIL OF RABBIS OF THE AMERICAS

CONSEJO DE RABINOS DE LAS AMERICA

Washington, D.C.

17 de febrero del 2022

Al Pueblo de Honduras y la Comunidad Internacional

Asunto: Arresto y exhibición inhumana del Expresidente Juan Orlando Hernández.

COMUNICADO

El mundo entero fue impactado por la noticia del arresto del Expresidente de la Republica de Honduras Juan Orlando Hernández, en nuestro caso en especifico no por la noticia en si, si no por el trato inhumano, denigrante y degradante del que fue objeto el Señor Hernández pues ya sabiamos desde hace varios que seria acusado, solicitado en extradición y enjuiciado.

Creemos fielmente que las nuevas autoridades de la Republica de Honduras encabezada por la Señora Xiomara Castro y su primer vicepresidente el conocido públicamente antisemita Salvador Nasralla no entendieron ni contemplaron la magnitud de sus acciones bárbaras en contra del Señor Hernández y el efecto de su trato draconiano a un ser humano al cual se le debe el trato garantizado por el derecho internacional y nacional de ser presumido inocente hasta tanto no sea encontrado culpable en un juicio libre de influencias externas a este. Este trato aberrante, cruel e inhumano es solo comparables a los tratos de las legiones Romanas de la antigüedad las cuales se mofaban de los capturados y los humillaban públicamente con el objetivo de entretener a sus pueblos barbaros.

Nos preguntamos donde están todos los religiosos de Honduras que en algún momento se beneficiaron o esperaron beneficiarse de la administración Hernández y quienes viendo este trato antibiblico e ilegal guardaron silencio a tal aberrante trato con el objetivo de congraciarse con la nueva administración.

Deberían de darles vergüenza el anteponer sus intereses ante lo que dicta la palabra de Di-s.

Esperamos que después de este circo mediático mundial, el Señor Hernandez pueda obtener un jurado imparcial que no este impactado negativamente por las acciones ilegales en su contra y entendemos que asi como fuimos impactados negativamente por el respeto al ser humano creado a imagen de nuestro creador, so sea impactado negativamente un posible jurado de los Estados Unidos con sed de venganza contra del Señor Hernández y sea discriminado por esta acción de la nueva administración.

Aunque nunca estuvimos de acuerdo en muchas de las acciones de la antigua administración, le damos las gracias por sus acciones positivas en favor de nuestro pueblo Israel y prevenimos a la nueva administració de cualquier retaliación en contra de nuestro pueblo por el efecto que esta misiva pueda causar pues serán defendidas enérgicamente con todos los recursos a nuestra disposición.

Atentamente: Consejo de Rabinos de las América.