Cualquier Gobierno que ataque a narcos y baje tráfico de drogas en 95 % debe prepararse para un tsunami de testimonios falsos en EEUU

“Cualquier Gobierno que ataque agresivamente a los narcos y a sus activos criminales, que coopera y se asocie estrechamente con los EE.UU., que ponga a docenas de narcos en las cárceles de EE.UU., que reduzca el tráfico de drogas en un 95% y que arrebate el control criminal de las fuerzas de seguridad, como ha hecho Honduras bajo mi liderazgo, debe prepararse, tendrá que prepararse para un tsunami de testimonios falsos en los tribunales de EE.UU..Esta contundente advertencia la expresó este jueves el presidente Juan Orlando Hernández al exponer los logros de su Gobierno en materia de seguridad, en su participación en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.Este encuentro de alto nivel fue un espacio estratégico para el desarrollo del diálogo político, que ha permitido profundizar las relaciones de amistad y de cooperación con España, que es uno de los principales socios para el desarrollo sostenible de la región de CentroaméricaDurante el encuentro, los participantes exploraron nuevos enfoques de trabajo conjunto y oportunidades de trabajo con España, ante la recuperación económica y social con un enfoque verde, sostenible, equitativo, resiliente e inclusivo, que permita garantizar a las generaciones presentes y futuras una región de oportunidades y de desarrollo, con transformación tecnológica, y que permita dar soluciones a la pandemia generada por la pandemia de covid-19.Logros en seguridadEn su participación, el presidente Hernández desglosó ante los jefes de Estado y de Gobierno los logros alcanzados en materia de seguridad durante su gestión.Exteriorizó que Honduras tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo y que el nivel de violencia criminal estaba directamente relacionado con el cáncer del narcotráfico que operaba con casi impunidad.“Los datos oficiales de las agencias estadounidenses determinaron en 2013 que el 87% de la cocaína que entraba en ese país pasaba primero por Honduras. Hoy esas mismas agencias estadounidenses informan que bajo mi Gobierno esa cifra se ha reducido a menos del 4%”, expuso Hernández.Enumeró que la extradición, la confiscación de activos criminales y una fuerza de seguridad pública adicional equipada para luchar contra los cárteles han sido claves para que Honduras recuperara la paz y tranquilidad y para que ahora ya no sea uno de los países más violentos del mundo.Hernández advirtió que cualquier Gobierno que ataque agresivamente a los narcos y “a sus activos criminales, que coopera y se asocie estrechamente con los EE.UU., que ponga a docenas de narcos en las cárceles de EE.UU., que reduzca el tráfico de drogas en un 95% y que arrebate el control criminal de las fuerzas de seguridad, como ha hecho Honduras bajo mi liderazgo, debe prepararse, tendrá que prepararse para un tsunami de testimonios falsos en los tribunales de EE.UU..“Nunca debemos olvidar que lo que Honduras logró durante mi Gobierno es gracias a los valientes policías, soldados, fiscales, jueces y otros funcionarios y dirigentes, muchos de los cuales hicieron el máximo sacrificio., recordó el titular del Ejecutivo.“Honramos a los que dieron su vida y que hicieron posible salvar decenas de miles de vidas, reduciendo la tasa de homicidios en un 60%, recuperando nuestras instituciones y enviando a decenas de criminales a las cárceles estadounidenses. Ellos son nuestros héroes., enfatizó.Equidad en distribución de vacunasEn materia de salud, el mandatario hondureño exhortó a los países desarrollados a la equidad en cuanto a la distribución de vacunas anticovid-19 para los países centroamericanos.Al mismo tiempo, Hernández agradeció al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su anuncio de apoyar a América Latina, y “también agradezco a México, El Salvador, Israel, que nos han apoyado, pero seguimos con un problema de flujo grave y no podemos levantar nuestra economía si no tenemos la vacunación...No es justo, porque este es un tema humano. Se trata de la vida de la gente y por eso aprovecho este foro para que alcemos la voz., destacó Hernández.Cambio climáticoPor otra parte, el mandatario hondureño abordó los daños que han ocasionado los efectos del cambio climático en Honduras y por eso “necesitamos que Naciones Unidas reconozca que la región centroamericana es de la regiones más vulnerables a raíz del cambio climático...Existe enorme cantidad de fondos para atender los efectos del cambio climático, pero es difícil acceder a eso y por eso hablo por Honduras para que nos acompañen en estos procesos., indicó.Hernández aseveró que el tema de violencia genera migración, así como los efectos del cambio climático que no solamente son sequías, sino también inundaciones..Otros temasEn la reunión de alto nivel también se abordaron temáticas relacionadas con los resultados del trabajo realizado en los últimos años, vinculados al fortalecimiento de las administraciones públicas salud educación, formación e inserción laboral desarrollo sostenible y gestión ambiental de los recursos naturales prevención de desastres y reducción de vulnerabilidad fortalecimiento de sectores productivos.La cooperación española ha sido clave para avanzar hacia el desarrollo de la región, ya que su apoyo se ha traducido en proyectos e iniciativas que han impactado de forma directa a miles de centroamericanas y centroamericanos.Frases del presidente Hernández“Premiar a los testimonios falsos en beneficio de asesinos, significaría no sólo un acto histórico de injusticia y un desprecio hacia sus víctimas y el Estado de Derecho en los países aliados, sino también provocaría el probable colapso para muchos países de este hemisferio de la actual forma de cooperación internacional”.“Si Estados Unidos premia a este tipo de criminales por su falso testimonio, el sistema actual se volverá insostenible”.“Los datos oficiales de EEUU en informes del Comando Sur y del Departamento de Estado muestran que desde 2013 la proporción de cocaína que pasa por Honduras hacia EEUU se redujo del 87% a menos del 4%, un logro histórico y casi sin precedentes en el hemisferio..