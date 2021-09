Los servicios consulares móviles han sido un acierto para beneficiar al hondureño que radica en Estados Unidos, afirmó el cónsul general de Honduras en Miami, José Roberto Díaz.

Miles de hondureños que residen en Estados Unidos se han beneficiado con los consulados móviles, que son una iniciativa del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

Díaz manifestó que “los consulados móviles han sido un acierto y también estamos muy contentos porque gracias a la iniciativa y el apoyo del presidente Hernández se va a realizar (en los próximos días) un consulado móvil mundial y esto quiere decir que en todas las representaciones de Honduras en el exterior va a haber un consulado móvil”.

El diplomático explicó que en Estados Unidos “tenemos 14 consulados (con la modalidad móvil) nos vamos a trasladar a un sitio alejado de donde está el consulado para atender y acercar a la gente, particularmente el de Miami, que tiene jurisdicción en toda la Florida”.

“En el Estado de Puerto Rico se realizará en San Juan y es primera vez en la historia se realizará ahí (un consulado móvil)”, informó Díaz.

Los consulados móviles ya se han realizado en las ciudades de Tampa, Florida Elizabeth, New Jersey Pigeon Forge, Tennessee Denver, Colorado Little Rock, Arkansas Central Falls, Rhode Island Harrisonburg, Virginia Raleigh, Carolina del Norte San Antonio, Texas Laredo, también en Texas Florissant, Missouri Mendota, California Las Vegas, Nevada y en Hillsboro, Oregon.

Con los consulados móviles los connacionales pueden tramitar sus pasaportes y la matrícula consular, entre otras gestiones.

Asimismo, el diplomático expuso que los hondureños que radican en tierras puertorriqueñas están muy emocionados, “ya que es primera vez que el consulado llegará a la isla”.

Enfatizó que muchos hondureños que viven en Estados Unidos en los últimos años no han tenido acceso a las citas en temas de trámites de pasaporte y con los consulados móviles “se triplicará la capacidad de atención”.

Para ser atendidos, los hondureños deben ingresar al sitiowww.citaconsular.comen la opción de consulado móvil, programar su cita y por medio de un correo electrónico se le informa todos los detalles.

Los costos de los servicios consulares, que se deben cancelar a través de un money order (giro postal), son los siguientes: pasaporte por 10 años (USD$ 97.50), pasaporte por 5 años (USD$ 78.00), matrícula consular (USD$ 25.00). No se acepta dinero en efectivo.