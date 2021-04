No se ha contemplado movilizar más militares a la frontera

El embajador de Honduras, en Washington, Estados Unidos, Luis Suazo, aclaró que no se ha contemplado movilizar más militares y policías hondureños hacia las fronteras con el objetivo de frenar la migración irregular.La Asistente Especial sobre Inmigración en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Tyler Morán, dijo ayer que México, Guatemala y Honduras acordaron desplegar tropas militares y policiales para reforzar su seguridad fronteriza en medio de una oleada de migración irregular hacia territorio estadounidense. En ese sentido, el diplomático aclaró que lo “que hemos tenido aquí es una información cruzada, pues la información que se dio ayer en los Estados Unidos refiere a la movilización que Honduras hizo en ocasión de las caravanas anteriores”.“Esa no es una movilización permanente, es por eso que Honduras y Guatemala ayer decíamos que no hay esos acuerdos de la forma en que se han publicado”, reiteró.“Lo que quiero decir es que nosotros hemos hecho dispositivos específicos para la seguridad de las personas que están migrando y controlar sobre todo que los niños estén protegidos y tras los anuncios de las caravanas hemos realizado movilizaciones específicas”, sostuvo.“Como todos conocen, tenemos un dispositivo binacional con Guatemala en la frontera para lo cual se han hecho diseños específicos para mantener esos procesos”, afirmó. Vida“Por supuesto diariamente tenemos personal que está cuidando nuestras fronteras, evitando que las personas migren de manera irregular y pongan en peligro su vida”, señaló.“Sin embargo, en la interpretación que se le dio a las declaraciones de la vocero aquí en los Estados Unidos fue algo diferente. Nosotros en cada momento estamos realizando los ajustes necesarios para manejar las situaciones que se puedan presentar”, subrayó.“Lo que estoy diciendo es que nosotros los hondureños tenemos el derecho de circular libremente por el país y ninguna autoridad hondureña puede restringir la movilización de connacionales dentro del territorio”, advirtió.

“Lo que se han realizado son dispositivos para brindar seguridad en el proceso de esas caravanas para asegurarnos que no hay niños que pueden ser víctimas de tratantes de personas y otras actividades criminales que se han estado dando en ocasión de esas movilizaciones”, enfatizó.

“De tal suerte, que nuestro dispositivo es de seguridad para evitar que las personas se suban en camiones como lo hemos visto porque eso es algo irregular”, señaló.“Lo que hemos acordado con Estados Unidos en la reciente cita en Washington, es que se haga una investigación sobre las personas inescrupulosas que podrían estarse aprovechando al organizar caravanas, de la situación catastrófica que pueden tener los hondureños que deciden emigrar”, finalizó. Dato

EEUU habla de una movilización de 20 mil soldados y policías de México, Honduras y Guatemala