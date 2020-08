Aclaran que proceso de enrolamiento no está politizado

El coordinador del Proyecto Identifícate para Francisco Morazán, Juan Ramón Elvir, hizo hoy varias aclaraciones sobre el proceso de enrolamiento, como que este no es realizado por empleados públicos como han dicho algunos políticos.

Con el enrolamiento que inició hace cuatro semanas, el Registro Nacional de las Personas (RNP), busca actualizar la información de los hondureños y de esa manera, entregar un nuevo Documento de Identificación Nacional a la población y un Censo Electoral depurado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proyecto está funcionando bastante bien desde el punto de vista de la reacción de la población no tanto así la reacción de algunos líderes políticos que cuestionan el proceso, aún sin conocer algunos detalles., señaló.

Añadió que por ejemplo: hemos escuchado que algunas personas afirman que el 80% de los enroladores son empleados públicos, yo con toda seguridad les digo que eso no es cierto porque todos los enroladores y los colaboradores del proyecto fueron seleccionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que contrató empresas evaluadoras para contratar el personal..

Si bien es cierto, nosotros no tenemos un tinte político para definir quién es quién y a qué partido pertenece pero cada quien tiene sus preferencias políticas sin embargo, el proyecto tiene unos protocolos y normativas que se están aplicando en el enrolamiento que eso permite tener un proceso transparente., sostuvo.

En ese sentido, consideró que lo que pasa es que nosotros por lo sucedido en el pasado, estamos influenciados por algunos estereotipos diciendo que cada cosa que se hace acá, está politizada..

Puedo decir que no somos empleados públicos, no somos empleados del Registro Nacional de las Personas, somos contratados por el PNUD para este proyecto que servirá al RNP y al CNE pero no dependemos directamente de estos entes., reiteró.

En relación a denuncias de algunos hondureños por la demora en el proceso dijo que lo que sucede es que los equipos son modernos pero la modernidad también trae alguna sensibilidad en el equipo y esto lo hemos estado viendo desde que inició el proceso de enrolamiento aquí en Francisco Morazán que es donde yo coordino..

*Cita*

• Todos estamos con responsabilidad e invito a que todos los que tengan duda para que conozcan sobre el proceso.

*Juan Ramón Elvir*Coordinador del Proyecto Identificate en FM