Gobierno de Honduras agradece a Donald Trump por donación de kits para hacer 8.000 pruebas de covid-19

Tegucigalpa. El presidente Juan Orlando Hernández agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por la donación de 40 kits de extracción que servirán para realizar 8.000 pruebas PCR de covid-19 en el país y que fueron recibidos ayer miércoles por la Secretaría de Salud.

Los insumos serán distribuidos entre los Laboratorios Nacionales de Virología en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, buscando fortalecer la detección oportuna de pacientes positivos y negativos por covid-19, informaron autoridades de Salud.

“Nos costó conseguir pruebas. Tuve que hablar con el presidente de Estados Unidos y decirle: ‘Presidente Trump, yo agradezco que nos ofrezca su apoyo con los ventiladores gracias si nos ayuda con unos 500 a 1.000. Yo le voy a estar más que agradecido, pero más importante para mí ahorita es que nos ayude con pruebas”, relató Hernández anoche en el canal HCH.

Añadió que le dijo a Trump: “Fíjese que Honduras ya había hecho una orden de compra para una empresa, pero me contestaron: ‘Presidente Hernández, no podemos venderle porque tenemos prohibido que salgan estos productos de Estados Unidos’”.

“Cuando hablé con el presidente, Trump, le dije: ‘Ayúdeme presidente, estas pruebas las necesitamos’”, agregó.

“Ayer me llamó a quién él encargo, y me dice: ‘Presidente, ya tenemos la autorización del presidente Trump’. Ahí se nos abrió una puerta”, describió Hernández.

“Hoy (ayer) nos mandaron un grupo de pruebas para poder empezarlo a hacer masivamente. Eso se había escaseado en el mundo porque todo mundo las busca, y además, como es un virus nuevo, no existían antes, entonces todos estamos sobre la marcha”, indicó el gobernante.

“Yo hice mi protesta a la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al secretario de Naciones Unidas, António Guterres, y les dije: ‘No es posible que los países más ricos sólo porque tienen el dinero estén por sobre nosotros, que no nos dejan la opción somos igual de seres humanos que ustedes, así es que ayúdennos’”, añadió.

Adicionó que la embajadora de Honduras en Naciones Unidas, Lizzy Flores, le mandó una carta al secretario general Guterres para que “nos ayudara con unas 50.000 pruebas también y, así es que eso es parte de lo que estamos viviendo, pero tenemos que hacer el esfuerzo por proveer permanentemente a nuestros empleados de salud con todo su equipo, con todo lo que podamos”.

“Yo quiero ahora felicitar los médicos intensivistas y a los que nos han estado ayudando porque el hecho de que en San Pedro Sula tengamos menos personas en la zona de cuidados intensivos es porque nuestros médicos desarrollaron tratamientos que han sido altamente efectivos”, puntualizó.

“La conclusión a la que hemos llegado con ellos es que entre más temprano se detecten los síntomas más probabilidades tenemos de darle un tratamiento que le salve la vida”, indicó.

“Hay un debate en Estados Unidos, casi me meten ahí en medio de ese debate, de que la hidroxicloroquina decían que se podía utilizar, otros que no, y aquí me dijeron los médicos hondureños desde los primeros días: ‘Presidente, puede ser una alternativa, sólo que debe prescribirlo un médico, porque no es lo mismo darle hidroxicloroquina a alguien que es hipertenso a alguien que no lo es”, expuso Hernández.

“Luego también la ivermectina, luego microdacyn, luego los anticoagulantes, los antiinflamatorios, en una segunda etapa son vitales ahora hay médicos que están consumiendo hidroxicloroquina como un mecanismo de protección, ahí vamos”, concluyó el mandatario.