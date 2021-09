Presidente Hernández dialoga con López Obrador sobre vacunación, migración, cambio climático y empleos

El presidente Juan Orlando Hernández dialogó este viernes con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre temas de interés para ambos países como migración, vacunación contra la covid-19, cambio climático y generación de empleos, entre otros.

La reunión entre ambos mandatarios se llevó a cabo en el Palacio Nacional de México, poco después de que el presidente Hernández llegara a la capital mexicana para participar mañana en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Hernández abordará en su participación en la cumbre la lucha contra la pandemia de covid-19, el fortalecimiento comercial, la seguridad y la vacunación, entre otros temas.

Con el presidente AMLO hablamos de los programas que estamos impulsando como Sembrando Vida que construimos con México y ya este es un programa exitoso y me parece que es una alternativa importante de ingreso y de empleo para los jóvenes., dijo el presidente Hernández, luego de concluir la reunión.

Aseveró que también les propuse que hiciéramos un planteamiento como países de la región de lo que va a ser la Cumbre contra el Cambio Climático en los primeros días de noviembre. y que tendrá lugar en Glasgow (Escocia).

Hernández recordó que “esta región nuestra en el mundo es de las más afectadas” y que “Honduras es uno de los países más afectados a raíz del cambio climático y esos elementos son claves para la discusión de mañana. en la Cumbre de la Celac.

Vacunar y reactivar la economía nacional

El mandatario hondureño enfatizó que en su agenda de trabajo en México se abordará el tema de las vacunas anticovid-19.

Estamos para participar en la Cumbre del Celac, una agrupación latinoamericana que para nosotros es importante en el sentido de compartir temas tan vitales como la vacunación., añadió Hernández.

Recordó que en los meses anteriores ustedes saben que hubo un acaparamiento de vacunas de unos de los países más poderosos y México ha sido uno de los países que más nos han ayudado y fue el primero en enviar cantidades importantes de donación, como la ha hecho Estados Unidos, Israel, entre otros, pero no queremos volver a pasar por eso..

También hablamos con el presidente AMLO de que a medida que sigamos vacunando más vamos a reactivar la economía y todos sabemos que vamos a ocupar la tercera dosis. Entonces, el planteamiento es al mundo para que no vuelva el acaparamiento de vacunas., aseveró Hernández.

Cambio climático

Hernández aseguró que nosotros no somos causantes del cambio climático, los causantes son los países desarrollados ellos, en un mea culpa, hace algún tiempo tomaron la decisión de crear los Fondos Verdes, pero es tan burocrático que de nada nos sirve..

Exteriorizó que su Administración tiene como prioridad desarrollar la construcción de represas para combatir los efectos del cambio climático.

Entonces, el planteamiento nuestro de Honduras es construir un sistema de defensa frente a los embates del cambio climático, entre 13 y 16 represas., precisó.

Eso protege de las inundaciones a raíz de las lluvias fuertes y luego esa agua nos sirve para consumo humano, el agua potable se potabiliza, y también para riego inteligente, pero eso nos lleva a que la gente proteja las zonas productoras de agua y también los bosques., apuntó el gobernante hondureño.

Migración

En el caso migratorio, nosotros creemos que hay que atacar la raíz de los problemas y la raíz de la migración en muchos países del mundo en este momento es el cambio climático, y antes en Honduras era la inseguridad y eso ya lo vamos rebasando, pero también necesitamos oportunidades de empleos., expuso.

Asimismo, Hernández informó que en la reunión bilateral se abordó el tema de cómo Honduras ha sido un ejemplo con la implementación de dosis de vacunas a menores de 15 años.

Una relación exitosa

El presidente Hernández valoró los fuertes lazos de amistad de Honduras con México, que se han consolidado en su Administración, y la consideró como una relación exitosa..

Con el anterior presidente (Enrique) Peña Nieto se comenzó a voltear a ver a Centroamérica de manera importante y con el presidente AMLO fue también un hombre pragmático en el sentido de que hoy estamos pensando en estos programas que están en Honduras financiados con México., dijo.

Hernández afirmó que estas iniciativas son el canal que deberían usar otros países que les preocupa la migración para crear oportunidad de empleo, oportunidad de que los jóvenes tengan opciones de mejorar su nivel de vida, sus aspiraciones entonces, yo creo que ha sido una relación de frutos y aquí están los resultados..