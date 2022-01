Presidente Ortega exhorta a El Salvador a que se una al Tratado Integracionista del Bicentenario

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exhortó este lunes a El Salvador a que se una al Tratado Integracionista del Bicentenario firmado entre ese país y Honduras, así reconociendo la presencia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ortega destacó que esta iniciativa genera paz, comercio y estabilidad en Centroamérica.

Honduras y Nicaragua acordaron el 27 de octubre de 2021 definir sus fronteras en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca que comparten con El Salvador, país ausente de la firma.El acuerdo de límites, denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, fue suscrito en Managua por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, y es un instrumento que permite un ambiente de paz y favorece el desarrollo del Golfo de Fonseca.La presencia del presidente Juan Orlando Hernández en la toma de posesión de Ortega levantó el tema estratégico de la aprobación del tratado del Bicentenario, así como el llamado de Ortega para el desarrollo equitativo y en paz del Golfo de FonsecaCoraje del presidente HernándezEn la ceremonia de su toma de posesión, el líder sandinista manifestó que las relaciones entre Honduras y Nicaragua pasan por un buen momento y reconoció que “el presidente Hernández ha tenido el coraje de estar presente el día de hoy, porque se quiere coraje estar presente aquí en Nicaragua”.“Como se quiere coraje defender el Derecho Internacional, cuando lo hemos hecho recientemente y firmamos aquí el tratado que no es más que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en relación con el Golfo de Fonseca y las delimitaciones marítimas de la salida al mar que compartimos con Honduras, Nicaragua y El Salvador”, explicó el mandatario en la ceremonia que se realizó en la Plaza de la Revolución en Managua.“La Corte lo que mandó fue que nos pusiéramos de acuerdo nosotros, que negociáramos nosotros, y eso es lo que hicimos” con Honduras para firmar el tratado, indicó Ortega.“Invitamos a El Salvador a que participara, pero no aceptó, ni siquiera aceptó el acuerdo que habíamos firmado antes El Salvador con Honduras y Nicaragua para desarrollar el Golfo de Fonseca en una zona de paz, en una zona económica, con una zona de libre comercio, porque realmente es un tesoro el que tenemos aquí para sacar de la pobreza a nuestro pueblo, pero El Salvador no quiso y aquí firmamos ese tratado (con el presidente Hernández)”, enfatizó.“Ese tratado ya lo aprobamos en la Asamblea Nacional y solo falta que la apruebe la Asamblea Nacional de Honduras y eso nos da paz, seguridad y estabilidad”, añadió.“Aquí tenemos las puertas abiertas para que el Gobierno salvadoreño se siente a negociar con nosotros y les podemos explicar (los beneficios) y estamos dispuestos a escucharlos, porque aquí lo que hemos hecho es cumplir lo que manda la Corte Internacional de Justicia”, afirmó Ortega.El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, fue uno de los gobernantes que asistió a la ceremonia de investidura de Ortega.De interés:Después de que el Tratado Integracionista del Bicentenario sea ratificado por los congresos legislativos de Honduras y Nicaragua, deberá ser enviado a la Secretaría de las Naciones Unidas para que este sea registrado y que la soberanía hondureña quede firme.