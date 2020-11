Voto latino en EEUU ha sido más pro demócrata

El ex canciller Eliseo Pérez Arias, dijo hoy que tradicionalmente el voto latino “ha sido más pro demócrata en las elecciones generales de los Estados Unidos”.El actual presidente republicano, Donald Trump, busca hoy reelegirse, pero para ello tendrá que vencer al demócrata, Joe Biden, en un proceso electoral en el cual 32 millones de latinos (13%) han sido enrolados para ejercer el sufragio. El ex diplomático consideró que “ambos contendientes se dan cuenta de la importancia que tiene el voto latino en la actualidad en los procesos electorales, es un13% que los coloca como una minoría muy importante en los Estados Unidos”.“Tan importante es el voto latino que la lucha de ambos contendores se ha centrado por varios meses en La Florida. no sólo porque ha sido uno de los estados péndulos sino por la presencia masiva de latinoamericanos”, subrayó.En ese sentido, Pérez Arias, señaló que “hoy se sabrá cuál de los dos discursos tiene mucho más impacto porque las encuestas que se dan sobre las prioridades de los latinos revelan que estos están más preocupados por el COVID-19 y sus efectos, al igual que en el sistema de salud, que es un tema interno de los Estados Unidos”.“Los latinos se concentran en La Florida, Carolina del Norte, California y Nueva York, sobretodo y son quienes tradicionalmente han votado más por los demócratas, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora”, reiteró.*Resultados*Por otra parte, señaló que “vamos a esperar un tiempo para conocer los resultados de las elecciones, pues no sólo es por la presidencia de los Estados Unidos la que está en juego, sino que también está la vicepresidencia, hay varias gobernaturas, un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes”.“Sin embargo, la presidencia siempre es la que atrae más la atención y como buenos latinoamericanos quisiéramos ver los resultados a cortísimo plazo, si es posible en horas y yo creo que en esta ocasión eso no será posible por varias razones”, afirmó.“En primer lugar, el voto por correo en el cual más de 90 millones de estadounidenses ya depositaron su sufragio, representa un conteo más lento y todo apunta a que habrá también varias batallas legales sobre todo si los resultados son muy apretados”, subrayó. “Lo que quiero enfatizar es que son 50 estados los que conforman la Unión Americana y ahí casi todos ya están matriculados con uno u otro partido, por ejemplo, California y Nueva York siempre se inclinan por el lado demócrata, mientras tanto Texas es republicano”, detalló.“De tal manera, que se da por sentado que esos estados van a seguir votando de la misma manera y los votos del Colegio Electoral (270 mínimo), son los que al final determinarán quien es el próximo presidente de los Estados Unidos”, concluyó.*Dato*

• 32 millones de latinos están aptos para votar en los EEUU