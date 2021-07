115.000 personas de Cortés recibieron paquetes humanitarios Vida Mejor

Alrededor de 115.000 personas que fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota fueron beneficiadas con la entrega de los Paquetes Humanitarios Vida Mejor en el departamento de Cortés, a través de la Operación No Están Solos, realizada por el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández.

Siendo ese departamento el más afectado, se realizó la entrega de 23.532 paquetes a los diferentes municipios, de acuerdo al grado de afectación.

Con las entregas realizadas este viernes en San Manuel y San Pedro Sula se cierra la etapa de dotación de paquetes humanitarios Vida Mejor en el departamento de Cortés.

El delegado ministerial de la Operación No Están Solos para Cortés, Moisés Izaguirre, explicó que “estamos contentos porque hemos cumplido con la promesa del presidente Juan Orlando Hernández de llegar a las familias afectadas en la zona norte”.

Manifestó que, junto a los alcaldes, patronatos, iglesias, organizaciones, la Gobernación y el trabajo de campo de los equipos de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) se hizo la focalización para la entrega de los enseres del hogar para las diferentes familias.

“El trabajo en conjunto logró llegar a más de 115.000 personas pertenecientes a más de 23.500 familias que recibieron ese paquete de ayuda humanitaria tan importante para alcanzar el impulso que les permita seguir adelante e incorporarse a la actividad económica de Honduras, específicamente en la zona norte del país”, añadió.

La masiva entrega de paquetes en el departamento estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social que dirige la ministra Zoila Cruz, desde donde se trabajó junto a los Guías de Familia, los técnicos de Mejores Familias y Honduras para Todos.

Cabe destacar que la colaboración de personal de Protección Civil de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) fue trascendental para cumplir la ardua tarea.

El Gobierno del presidente Hernández, además de entregar los paquetes y ejecutar acciones de limpiezas en los municipios anegados por las lluvias, también entregó alimentos no perecederos, comenzó la edificación de viviendas dañadas y además otorgó el bono de emergencia de 8.000 lempiras a cada familia, por una cantidad de 123.273.525 lempiras en el departamento de Cortés.

En total, unos 60.000 hogares también están recibiendo los paquetes de ayuda por parte del Gobierno para equipar y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

*Cumplimos*

Cabe destacar que la Operación No Están Solos ya cerró entregas en el departamento de Colón, donde se llegó a más de 25.000 personas que fueron afectadas por las lluvias.

En Yoro, ya se ha entregado a 18.510 personas un total de 3.702 Paquetes Humanitarios Vida Mejor.

Los paquetes de Vida Mejor también están llegando a otros departamentos como Cortés, Atlántida, Yoro, Francisco Morazán y Santa Bárbara, donde también hubo familias afectadas por las tormentas.

La Operación No están Solos fue lanzada por el presidente Hernández para beneficiar a las familias afectadas por las tormentas Eta y Iota.

Entre los componentes que se entregan están, además de los paquetes, el bono de 8.000 lempiras a cada familia, comida caliente, bolsas de alimentos y limpieza de las comunidades afectadas.