1,236 profesionales estudiando en el extranjero gracias a becas 20/20

Tegucigalpa, Honduras. – La Educación no se detiene y a pesar de la realidad que el mundo está viviendo por consecuencias del COVID-19, el Programa Presidencial de Becas “Honduras 20/20” realizó su novena entrega de Beca Internacional para estudios en el extranjero, seleccionando a 92 nuevos profesionales, sumando así, 1.236 hondureños especializándose en las mejores universidades del mundo.

A pesar de la situación por la que el Gobierno de Honduras atraviesa, la educación y la salud son vitales para poder salir adelante. En esta entrega se les dio prioridad a los profesionales de la salud, enfocándose en las necesidades requeridas por la Secretaría de Salud.

Novena Convocatoria

Participaron en el proceso 307 postulantes, de los cuales fueron seleccionados 92 profesionales. De estos, 37 pertenecen a la novena convocatoria, que fueron elegidos por haber sido admitidos a maestrías en universidades rankeadas TOP 100 a nivel mundial, por cursar especialidades y subespecialidades priorizadas por la Secretaría de Salud y por aplicar a doctorados y 55 forman parte de los convenios con los que cuenta Becas 20/20 con instituciones como: Universidad de Navarra en España, INCAE en Costa Rica y Next Educación en España.

Todos los becarios internaciones pasaron por un proceso de selección en el que les solicita una cantidad de requisitos, en primer lugar, su carta de admisión de una universidad de alto ranking mundial en el extranjero.

Sectores Educativos

Otro de los requisitos es que su formación forme parte de los sectores del Plan Socioeconómico “Honduras 20/20. De los 1,236 beneficiados a nivel nacional, pertenece a diferentes áreas como ser: Ciencias de la Salud, Agroindustria, Vivienda y Construcción, Turismo, Economía Naranja, Energía, etc.

Estos profesionales optaron a programas de maestrías, especialidades, sub especialidades y doctorados, en los que encontramos: Endocrinología, Nefrología, Neumología, Medicina Interna, Neurocirugía, Doctorado en Química Inorgánica, Maestría en Recursos Sustentables, Emprendimiento, entre otras.

Inversión

Para esta convocatoria, Becas 20/20 ha invertido más de 1.2 millones de dólares, que se traduce a un costo de más 32 millones de lempiras, que pronto tendrán un resultado al ver a todos los estudiantes retornar al país a desempeñarse en sus rubros.

Datos a destacar

Entre las universidades que destacan en esta entrega son: la Universidad de Oxford, Universidad Johns Hopkins, Universidad de Manchester, Universidad de Bristol, University College London, Universidad Autónoma de México, entre otros.

Los países que cuentan con la mayor parte de becarios son: Inglaterra, España, Estados Unidos, México, Costa Rica, entre otros llegando a tener profesionales estudiando en 37 países en 4 continentes del mundo.

Por su parte, el Delegado Presidencial del Programa Presidencial de “Becas Honduras 20/20”, el abogado Erasmo Portillo expresó: “El COVID-19 no nos ha detenido para seguir marcando la diferencia con este programa educativo único en la historia de Honduras. Sabemos que la realidad es difícil, pero, con los recursos que contamos estamos apoyando a estos 92 nuevos becarios internacionales que sabemos irán a poner el nombre de Honduras en alto en donde estén.”

El Programa Presidencial de Becas “Honduras 20/20”, es un programa robusto sin precedentes en la historia de Honduras, el cual tiene una estructura y planificación definida con el fin de apoyar la educación y desarrollo profesional de los jóvenes hondureños.

Hasta el momento, se cuenta con más de 15,000 becarios estudiando en universidades públicas y privadas del país, además de 1,236 estudiantes formándose en las mejores universidades del mundo.