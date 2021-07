17 mil personas con discapacidad ya tienen las dos vacunas

El director de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Moisés Izaguirre, informó que unas 17 mil personas con discapacidad ya han recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La quinta campaña de vacunación a nivel nacional es desarrollada por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en favor de diferentes segmentos poblacionales, como adultos entre 50 y 59 años de edad, taxistas, personas con enfermedades de base, discapacitados, docentes, discapacitados y sectores turísticos, entre otros. Más de 1.4 millones de personas han recibido la primera dosis contra el coronavirus y ahora a muchos se les está administrando la segunda. En ese sentido, el funcionario dijo que “este sector de discapacitados se ha priorizado en esta quinta entrega de vacunas que se está cerrando con la segunda dosis, primero se pusieron a disposición 20,500 vacunas para este grupo”.Cuatro“En los cuatro días que fueron exclusivos para ellos en las 20 regiones del país se lograron vacunar un 60% con la primera dosis y luego se siguió el proceso con una apertura general aquí en la capital para alcanzar la meta”, señaló.“Esas son vacunas especiales para este segmento poblacional y no para otro grupo de personas porque ya estaba destinado para los discapacitados”, agregó.“Por eso, en la capital se eliminaron los dígitos para que las personas pudieran llegar hasta sin carné porque había médicos que los podían evaluar cuando la incapacidad no era muy visible”, sostuvo.Indicó que “hay otras 10,000 vacunas Moderna que el gobierno puso a disposición para las personas con discapacidad menores de 18 años de edad, con las que se completarían más de 30 mil dosis”.“Con todo lo anterior, se puede asegurar que unas 17 mil personas con discapacidad ya recibieron la segunda dosis y ahora nos imaginamos que viene otra etapa más”, dijo.“Posiblemente, vengan otras 10 mil vacunas para completar el cuadro base que nosotros tenemos en la dirección, luego se seguirá con aquellos discapacitados que no hemos logrado identificar pero que sabemos que existen”, concluyó.Dato

30 mil vacunas recibieron los discapacitados