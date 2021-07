171 emprendedores de Cortés reciben del presidente, carritos para impulsar sus negocios

En un esfuerzo por beneficiar la economía de la familia hondureña, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, entregó este martes en San Pedro Sula 171 carritos de emprendimiento a igual número de beneficiados del departamento de Cortés.Los 171 carritos de emprendimiento fueron entregados bajo el programa No Me Detengo, como parte de la iniciativa Honduras Se Levanta, la cual es impulsada por el mandatario a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) y por la ONG Árboles de Justicia.El monto invertido mediante la entrega de estos carritos de emprendimiento es de tres millones de lempiras, con el objetivo de ayudar a los beneficiados a desarrollar sus negocios para poder llevar comida a sus mesas y más dinero a sus bolsillos.La entrega de estos beneficios se dio en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer, donde las personas beneficiadas recibieron con mucha alegría los vehículos y otra ayuda otorgadas por el mandatario para aliviar la economía familiar.Además, se entregó a los beneficiarios un diploma, uniforme y capital semilla consistente en productos para la venta, valorados en 2.500 lempiras y ya colocados en cada uno de los carritos de emprendimiento.*No se detengan*El gobernante indicó sentirse muy alegre con la entrega de este capital semilla a los emprendedores de la zona norte y los instó a no detenerse ahora que tienen este apoyo para sus emprendimientos.“Me alegra que todos ustedes tengan con qué comenzar”, expresó.“Lo que les puedo decir es que no se detengan hemos hecho estos programas (sociales) porque los humildes y luchadores tienen derecho a ser la prioridad número uno”, indicó.Asimismo, reiteró que es importante que, a pesar de las adversidades, los emprendedores no pierdan ese espíritu luchador y continúen adelante.“Sé que van a sudar, les caerá lluvia y polvo, pero no pierdan el espíritu ni las ganas de salir adelante”, reiteró Hernández.El proyecto No Me Detengo es una estrategia para combatir la mendicidad y la falta de oportunidades ocasionadas por la crisis de la pandemia de covid-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.*“La necesidad de apoyar”*Ante los constantes ataques de ciertos sectores sociales por la entrega de beneficios de capital semilla, el mandatario afirmó que es difícil que alguien que no nació en pobreza comprenda la necesidad de apoyar al más necesitado.“No todo mundo comprende lo que estamos haciendo, porque quien no vio cómo estaba todo, quien no nació en pobreza, no siente en su corazón la necesidad de apoyar”, sentenció.Con la entrega de estos carritos se apoyará a los beneficiados con un medio donde podrán comerciar con productos varios, capital semilla y kits de bioseguridad, entre otros.Por medio de la entrega de beneficios se contempla brindar un apoyo a quienes más lo necesitan, dándoles las herramientas para poder impulsar la economía familiar hondureña.*“Su Gobierno pasará a la historia”*El ministro de Senprende, Luis Colindres, aseveró que la Administración Hernández pasará a la historia gracias a todos los beneficios que brinda a los emprendedores a nivel nacional.“Definitivamente, presidente, su Gobierno va a pasar a la historia”, afirmó Colindres.“Hoy estamos entregando 171 carritos a emprendedores de Choloma y San Pedro Sula como una iniciativa que se ha venido trabajando con autoridades locales, gobernaciones, Ciudad Mujer y todo los que constituyen Senprende”, agregó.El director nacional de la ONG Árboles de Justicia, Noé Banegas, destacó que la entrega de estos beneficios es motivo de celebración porque significa el lanzamiento de nuevos emprendedores del programa No Me Detengo.“Hoy no es un día de llorar, es un día de celebrar a los nuevos emprendedores de No Me Detengo”, afirmó.“Esto es de ustedes, son la razón de todo esto este dinero está siendo invertido para ustedes”, puntualizó Banegas.En su primera etapa, el programa No Me Detengo benefició a unas 75 personas del Distrito Central, mientras que en esta segunda etapa se contempla beneficiar a 525 personas más de 6 ciudades de la zona norte del país.Las 6 ciudades que serán beneficiadas bajo este programa de apoyo a emprendedores son: San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, La Lima, El Progreso (Yoro) y La Ceiba (Atlántida).*Beneficiados*Celia Beltrán, una de las beneficiadas, dijo entre lágrimas que con la entrega de este carrito podrá sacar adelante su negocio, el cual perdió debido a las inundaciones por las tormentas tropicales Eta y Iota.“Me siento bien bendecida. Le doy la honra y las gracias a mi Dios, porque yo tenía mi negocito y se me ahogó pero hoy me da esta oportunidad”, señaló.“Agradezco a nuestro señor presidente Juan Orlando Hernández por apoyar el proyecto junto con Árboles de Justicia”, afirmó.Beltrán dijo sentirse muy emocionada por recibir este carrito y agregó que no había logrado conciliar el sueño por la alegría de saber que recibiría este beneficio.“Yo estoy bien alegre, ni dormí pensando en hoy, ya que de mi negocio dependemos mis dos nietos, una de 4 años, uno de 15 años y yo”, detalló.Lidio Alvarado, otro de los beneficiados este martes en Ciudad Mujer, aseveró sentirse privilegiado por recibir este carrito, con el que tendrá un trabajo digno para sustentar a su familia.“Me siento privilegiado. Agradezco al presidente Hernández, con la organización Árboles de Justicia y me siento a gusto porque ya voy a tener un empleo, un sustento para mi casa”, expresó.“Ahora podré llevar alimento a mi familia de este negocio dependerán mi esposa, mis tres hijos y mi suegra, que es una mujer de edad avanzada”, detalló Alvarado.Miriam Garay, vendedora de frutas, afirmó que este tipo de beneficios les ayudará enormemente, luego del fuerte impacto que recibieron por las tormentas tropicales Eta y Iota.“Con esto tendremos la oportunidad de emprender un trabajo para superar (el impacto) de las dos tormentas que nos han hecho daño”, mencionó.“Yo les digo a las personas que crean en todo lo que vamos a emprender, porque lo que nos ofrecen es una realidad”, finalizó.