20 centros educativos no gubernamentales están en la fase final para recibir la aprobación e iniciar las clases semipresenciales

Las autoridades de la Secretaría de Educación, informaron este día que 20 instituciones educativas no gubernamentales están en la fase final para obtener la autorización e iniciar con las actividades semipresenciales y voluntarias.

El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que a partir de hoy inicia el proceso de apertura gradual de centros educativos no gubernamentales, pero dependerá si cumplen con los requisitos o no.

Son 147 centros de enseñanza, de más de 2.000 instituciones educativas privadas del país, los que han solicitado iniciar las clases semipresenciales.Del total de centros educativos privados que han pedido retomar las clases, unos 20 están en la fase final para aprobación.

“¿Qué significa esto de la fase final?, que están cumpliendo al 100 por ciento con los protocolos, que han aplicado las dos dosis de la vacuna al personal docente y administrativo y que están esperando que finalicen las tres semanas que se definen para que posterior a la segunda dosis puedan estar habilitados”, puntualizó.

En ese sentido, el funcionario, detalló que en Tegucigalpa hay dos centros educativos que probablemente en los próximos días inicien con la semipresencialidad y en San Pedro Sula hay cuatro centros educativos que casi están listos.

El resto están distribuidos en las ciudades de: La Ceiba, Copán, Choloma, Comayagua y San Pedro Sula.

El 26 de agosto de 2021, es la fecha de inicio para las clases semipresenciales de los centros Educativos Gubernamentales autorizados.“De igual forma, no significa que el mismo 26 todos arrancan, va a ser un proceso gradual porque se tienen más requisitos de los que se tienen para los centros educativos privados”, especificó.

Afirmó que estas instituciones educativas deberán tener a su personal docente y administrativo vacunado con sus dos dosis, que estén en buen estado los sistemas de agua y saneamiento, contar con insumos de bioseguridad y que la comunidad educativa esté de acuerdo.

Señaló que estos procesos para centros educativos privados y públicos son voluntarios.

También, detalló que en la medida que vayan cumpliendo con los requisitos se va a ir abriendo la semipresencialidad.

“Es un proceso gradual, los que vayan cumpliendo si había uno que podía, hoy podía abrir, pero ninguno estaba listo para hoy, así que en el transcurso de los días se van a ir abriendo poco a poco los centros educativos privados”, concluyó.