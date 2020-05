54 Enfermeras y enfermeros han dado positivo para Covid-19

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEAH), Josué Orellana, lamentó que 54 de sus agremiados han dado positivos de Covid-19.En ese sentido, Orellana pidió a la población no discriminar a este personal que ha laborado en primera línea para mitigar el impacto del virus en el país.“Continuamos con un número de 54 que se dio el domingo 17 de mayo, estamos contabilizando los casos de esta semana, pero no sabemos si se va a dar a conocer los datos”, dijo.Lamentó que algunos medios de comunicación y directores de centros asistenciales están dando a conocer nombres e información del personal de salud que da positivo con el virus.“Hay unos medios de comunicación, no todos, pero hay unos que manipulan información, les encanta el amarillismo”, denunció.“Esto no se trata de estar exponiendo los compañeros, se trata de que concienticemos a la población y a las autoridades para que nos dé el equipo de bioseguridad que necesitamos”, indicó.*Insumos*En ese sentido, Orellana pidió a las autoridades de Salud dotar del equipo necesario, ya que no se puede seguir exponiendo a este personal de manera directa.Se ha denunciado por parte de este gremio que los centros asistenciales cuentan con este equipo de bioseguridad, pero que lo tienen en bodegas y no tienen un plan de entrega del mismo a personal que labora contra el virus.“Seguimos insistiendo en el abastecimiento de insumos, sin insumos hospitalarios se nos va a seguir contagiando la gente”, afirmó.“Seguramente los contagios van a continuar, pero no en la cantidad que se han estado contagiando las compañeras y compañeros”, concluyó.