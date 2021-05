60 extranjeros son juramentados como hondureños por Naturalización

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Héctor Leonel Ayala, juramentó a 60 extranjeros quienes obtienen la Nacionalidad Hondureña por Naturalización, luego de cumplir con los requisitos migratorios establecidos por la Ley.

Los juramentados son originarios de México (1), Venezuela (10), Colombia (11), El Salvador (7), Nicaragua (11), Cuba (8), Guatemala (2), Perú (1), España (2), Brasil (3), República Checa (1), República Dominicana (1), Costa Rica (1), Taiwán (1). Al respecto, Ayala manifestó que el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández tiene el compromiso de sacar adelante a Honduras “somos la generación que nos ha tocado enfrentar los más grandes retos en las últimas dos décadas como es la pandemia y los fenómenos naturales que golpearon recientemente al país”.

“Estamos de frente, de cara al sol, en la búsqueda de la transformación, desarrollo y progreso sistematizado de las futuras generaciones”, agregó el funcionario.En tal sentido, dijo que si los extranjeros decidieron optar por la Ciudadanía por Naturalización es porque creen en Honduras, ya que es un país con belleza natural y de oportunidades.

*Un país de oportunidades*

Por su parte, Lourdes Fermino Barbosa, originaria de Brasil manifestó que “desde hace 13 años vivo en Honduras, tenemos un negocio y estamos muy felices porque ha sido una experiencia maravillosa”.

Entre tanto, Wilman Cervantes Osorio, originario de Colombia apuntó que “llevo tres años en Honduras, me enamoré de este país, tengo trabajo y aquí me quedo. Soy tecnólogo en Sistemas y estoy aprovechando las oportunidades que no tuve en mi tierra”.

*Proceso*El artículo 24 de la Constitución de la Republica establece que pueden ser hondureños por Naturalización los Centroamericanos que tengan un año de residencia en el país, los españoles e iberoamericanos por nacimiento que tengan dos años consecutivos de residencia en Honduras. El resto de los ciudadanos extranjeros deberán haber residido en el país por más de tres años consecutivo.

Asimismo, los ciudadanos que obtengan Carta de Naturalización decretada por el Congreso Nacional por servicios extraordinarios prestados a Honduras.

También los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el Gobierno para fines científicos, agrícolas e industriales después de un año de residir en el país llenen los requisitos de Ley y finalmente, la persona extranjera casada con hondureño por nacimiento.

*De interés*La mayoría de los ciudadanos naturalizados radican en Honduras tras asentarse como empresarios, por intercambio estudiantil o porque contrajeron nupcias con los nacidos en territorio hondureño.