A partir del 01 de junio medios de transporte que no porten etiquetas de RFID no serán atendidos en los Puestos Fronterizos Integrados

La Administración Aduanera de Honduras, da cumplimiento a la resolución UA No. 86-2020 de la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras en la que ordena la obligatoriedad en el uso de tarjetas de Radio Frecuencia (RFID), al transporte de carga pesado que trasladen mercancías amparadas en la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), Declaración Única Centroamericana (DUCA) y los que realicen operaciones amparadas bajo el régimen de tránsito internacional.

Por lo que a partir del 01 de junio del 2021, en los Puestos Fronterizos Integrados no serán atendidos los medios de transporte que no porten sus etiquetas RFID, el uso obligatorio de las tarjetas forma parte de las estrategias y medidas de facilitación en la región, informó el Gerente Nacional de Operaciones Aduaneras, Alejandro Ayala.

El Sistema RFID permitirá identificar los medios de transporte que se encuentran debidamente enrolados y registrados en la base de datos de la plataforma de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, quienes proporcionarán al Servicio Aduanero un control de la trazabilidad y tiempos de las operaciones aduaneras.

El funcionario de Aduanas Honduras, dijo, “Durante estos 6 meses se continuará realizando el enrolamiento de los medios de transporte con matrícula hondureña que acarrean mercancías amparadas en la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), debiendo presentar solamente ante la autoridad aduanera la boleta de revisión”.

De igual forma los transportistas de Carga Terrestre que crucen los puestos fronterizos integrados y realicen operaciones del régimen de tránsito internacional y que a la fecha no se encuentren enrolados, podrán realizar el procedimiento y cumplir con los requisitos establecidos añadió Ayala.

Los requisitos a cumplir son los siguientes:

• Estar autorizados como Auxiliares de la Función Pública Aduanera en la modalidad de Transportista Aduanero de Carga Terrestre ante la Administración Aduanera de Honduras.

•El medio de transporte a enrolar deberá contar con el vidrio frontal en estado óptimo lugar donde será instalada la tarjeta.Entre los benéficos se destacan:

•Reducción en tiempo de paso por frontera.•Reducción de costos por estadía.•Prioridad a trámites anticipados.•Reducción de intervención humana en los procesos.

La instalación de las tarjetas RFID no tiene ningún costo y el mismo se lleva a cabo en las Aduanas Periféricas.

La Administración Aduanera de Honduras con la finalidad de cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Resolución Ministerial ha puesto a disposición los Puestos Fronterizos Integrados antes establecidos, concluyó el funcionario.