Abarrotado Campo de Parada Marte en segundo día del Vacunatón

“Me siento sensacional. Nunca me había sentido mejor”, afirmó este domingo Mario Roberto Osorto, capitalino que desde las 7:00 de la noche del sábado esperó pacientemente para recibir en este segundo día del Vacunatón su dosis de inoculante contra la covid-19.“Yo estoy esperando mi turno desde las 7:00 de la noche de ayer” en el Campo de Parada Marte, relató Osorto, quien reconoció que lo mejor de todo “es cómo lo atienden a uno aquí. Yo felicito a todo el personal, porque, para qué, están al 100%”.Según información de la Secretaría de Salud, hasta las 8:00 de la mañana del domingo, unos 63.330 pobladores de Francisco Morazán han sido inoculados como parte de las actividades del Vacunatón.El Vacunatón organizado por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández pretende inmunizar a más de 75.000 hondureños del departamento de Francisco Morazán, 50.000 en el Distrito Central y 25.000 en los 27 municipios restantes durante sábado y domingo, de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche.El objetivo es inmunizar la mayor cantidad posible de hondureños en todo el departamento de Francisco Morazán, lugar considerado, en la actualidad, el epicentro de la pandemia de covid-19 en Honduras.Proceso muy organizadoUna de las actividades de inoculación con mayor presencia de capitalinos ha sido la llevada a cabo en Campo de Parada Marte, donde desde adultos mayores hasta jóvenes adultos se hicieron presentes para recibir sus dosis de vacuna.Génesis Pineda, una de las jóvenes inyectadas en la modalidad de autoservicio, indicó: “Me siento maravillosa. Gracias a este Vacunatón me pude vacunar”.“A todos los jóvenes, los invito a que se puedan venir a vacunar a este Vacunatón hay una gran organización para que puedan aprovechar la oportunidad y poder inmunizarnos todos”, agregó Pineda.Bianca Cabrera, otra de las inmunizadas en el Campo de Parada Marte, calificó como muy bueno el trabajo realizado por las instituciones estatales para poder inocular de forma masiva a la población capitalina.“La verdad es que es algo muy bueno lo que están haciendo al tratar de inmunizar la mayor población posible”, afirmó.Agregó que “las personas que nos atendieron lo hicieron muy bien”.Cabrera puntualizó que es importante vacunarse “más que nada para proteger a las personas que están en nuestro hogar algunos tenemos personas mayores y tenemos que pensar en ellos”.Walter Alberto Díaz, también vacunado en el Campo de Parada Marte, coincidió con muchos otros capitalinos en que “nos han tratado muy bien han sido muy organizados, una (persona) va a recibir las identidades, otra los anda apuntando, otros asesorando a ver si todo está correcto”, explicó.Díaz afirmó que “solo hay que tener paciencia para llegar al momento de la vacuna”.“Es importante (acudir a vacunarse). No vayamos a querer responsabilizar a otros por la decisión que nosotros no queramos tomar”, señaló.“Hay quienes a veces pueden culpabilizar hasta a Dios, porque uno a veces dice: ‘Dios lo protege, Dios lo cuida, yo no necesito vacuna’, y está bien, Dios cuida, pero no le dejemos toda la carga a Él nosotros también debemos ser responsables”, puntualizó.Sobrevivir y salir adelanteSami Sandoval, inoculada en Campo de Parada Marte en el servicio peatonal, afirmó que gracias a esta vacuna la población podrá sobrevivir y salir adelante luego del fuerte impacto de esta pandemia.“Estaremos un poquito más confiados, porque vamos a poder sobrevivir y salir adelante”, afirmó.Es importante que los hondureños “busquen todos los centros que están vacunando, porque realmente es importante que nos vacunemos todos, porque, si solamente unos cuantos lo hacemos y otros no, estaremos en nada”, argumentó.Francisco Corea, de 64 años, otro de los vacunados durante esta jornada, dijo estar muy bien luego de recibir su dosis y comentó que ni sintió el piquete de la aguja al serle aplicado el inmunizante.“Me siento muy bien, gracias a Dios, excelente el piquete ni se siente tampoco”, manifestó.“Esto es como que le pongan un confite en la boca, no se siente para nada”, dijo.Al iniciar el Vacunatón se había contemplado la inoculación de personas mayores de 35 años, requisito que el sábado fue disminuido a pobladores de 30 años en adelante y este domingo a partir de los 28 años, cambio hecho por las autoridades para poder salvaguardar la vida de más personas.Según información de la Secretaría de Salud, hasta las 8:00 de la mañana de este domingo, unos 63.330 pobladores de Francisco Morazán ya habían sido inoculados como parte de las actividades del Vacunatón.