Administración Aduanera de Honduras informa a la población en general sobre ingreso y salida de mercancías y operatividad de las Aduanas de Honduras

COMUNICADO

La Administración Aduanera de Honduras ante la presencia del coronavirus COVID-19 en el territorio hondureño comunica a la población en general lo siguiente:

*1*. Que en los diferentes puntos aduaneros del país, llámese aduanas aéreas, marítimas, internas, terrestres o de frontera, se esta operando de manera normal en las actividades de comercio exterior de exportación e importación de mercancías.

*2*. Se esta agilizando el ingreso de mercancías e insumos de higiene, limpieza y equipo médico, que será utilizado para la prevención del COVID-19.

*3*. En la actualidad no existe ninguna restricción para el ingreso o salida de mercancías desde nuestros puertos, ya que según estudio de Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay evidencia que apoye la transmisión de COVID-19 asociada a mercancías importadas, y no existen casos de la enfermedad relacionados con la actividad del comercio exterior.

*4*. A las empresas importadoras y exportadoras se les informa que se mantendrán los tiempos de despacho con la misma agilidad que se ha estado manejando hasta la fecha.

La Administración Aduanera de Honduras exhorta a la población a mantener la calma, y seguir las recomendaciones y tomando la responsabilidad personal de prevención, emitidas por la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud e informarse a través los medios oficiales como la página webwww.covid19honduras.org.