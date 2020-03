Aduanas Honduras ejecuta II fase del proyecto de enrolamiento de medios de transporte terrestre

Con la finalidad de fortalecer la facilitación del comercio mediante tecnologías y equipos no intrusivos que permiten la agilidad en el transito internacional, el control y la seguridad mediante la trazabilidad de tiempos del paso de los transportistas medios de transporte y mercancías en los puntos aduaneros a nivel de la región, la Administración Aduanera de Honduras implementa la segunda fase del proyecto de Enrolamiento de unidades de transporte terrestre a nivel nacional.

El proceso se ejecuta en el marco de la cuarta medida prioritaria de corto plazo de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras (EFCC) a través de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA y la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que preside Honduras.

El Gerente de Gestiones Aduaneras, Alejandro Ayala, informó, “Son 7 mil medios de transporte terrestre que se registrarán mediante el enrolamiento a través de la tecnología RFID (Sistema de Identificación por Radiofrecuencia) el cual tendrá una duración de 5 años, el proceso consiste en la adhesión de un tag o tarjeta de radiofrecuencia que se coloca en la parte superior del vidrio frontal del medio de transporte de carga terrestre ubicado en el lado del conductor, dicha tarjeta será escaneada al momento que haga su paso por las antenas de RFID que están instaladas en los puestos de ingreso y salida de las diferentes aduanas situadas en los 6 países de la región centroamericana”.

El Sistema RFID permite identificar los medios de transporte que se encuentran debidamente registrados en la base de datos en la plataforma de la SIECA, el cual proporcionará al Servicio Aduanero un control de la trazabilidad y tiempos de las operaciones aduaneras.

Entre los benéficos se destacan la reducción en tiempo de paso por frontera, reducción de costos por estadía, prioridad a trámites anticipados, reducción de intervención humana.

Para poder someterse al proceso el conductor se presenta con su unidad y la boleta vigente, posteriormente se verifica que la unidad esté activa en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras (SARAH) y replicada en la plataforma de la SIECA, luego se verifica la solicitud SP038 Registro del Transportista y SP046 Registro del Representante Legal, luego el personal de aduanas lo registra en la plataforma regional RFID y procede a colocar la etiqueta en el vidrio frontal de la Unidad.

La instalación de las tarjetas de radiofrecuencia se realiza mediante el mecanismo de enrolamiento que se inició en su primera fase en el mes de julio de 2019 y actualmente se desarrollará la segunda fase la cual concluye el 31 de marzo del presente año.

En la actualidad, el proceso de enrolamiento se realiza en las aduanas terrestres La Fraternidad, Guasaule, Las Manos, El Amatillo, El Poy, Agua Caliente Corinto, asimismo en las aduanas marítimas de Puerto Cortés y El Henecán la implementación de las tags también se ejecuta en las Aduanas Internas Toncontín, La Mesa y se ha habilitado una bodega en San Pedro Sula.

La Administración Aduanera de Honduras exhorta a los transportistas para que acudan al enrolamiento ya que no tiene ningún costo, en el caso de los que se sometieron al proceso no deben retirar la etiqueta una vez colocada y notificar daños o incidentes en la tarjeta.

La Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y la Competitividad, está basada en la gestión coordinada de fronteras (GCF), que implica una coordinación interinstitucional de todas las entidades presentes en los pasos fronterizos entre los países centroamericanos, con la utilización de tecnologías de la información apropiadas y la transmisión electrónica de datos.