Aduanas Honduras pretende recuperar más de 1,400,000 lempiras en Subasta Pública en Línea

La Administración Aduanera de Honduras a la vanguardia en sus procedimientos pone a disposición la primera subasta pública en línea del año 2021, de mercancías y vehículos que han caído en abandono, con lo que se pretende recuperar 1,403,445.40 lempiras en tributos dejados de percibir.

Con la innovación de subasta pública en línea se busca brindar una herramienta electrónica que proporcione seguridad con el fin de evitar nuevos contagios y propagación de la COVID-19 cumpliendo con lo establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), de igual forma ofrecer comodidad y seguridad al usuario para participar en el proceso de la subasta de mercancías caídas en abandono en las diferentes aduanas del país.

El Jefe de la Sección de Subasta de la Administración Aduanera de Honduras, Edgar Andino, detalló “La subasta en línea se desarrollará a través la página electrónica de subastashttps://subastas.aduanas.gob.hn/durante dos días, iniciando el jueves 27 de mayo a las 00:01 a.m. y finalizando el viernes 28 de mayo a las 11:59 p.m. poniendo a disposición 330 partidas entre las que más se destacan son los artículos para el hogar, repuestos, entretenimiento, electrónica y prendas de vestir entre otros”.

Para participar en la subasta en línea el interesado deberá de suscribir el Contrato de Adhesión con Aduanas Honduras, ingresando a la Plataforma Electrónica de Comercio de Honduras (PECH) y luego deberá enviar la información y documentos digitales solicitados entre ellos el Registro Tributario Nacional (RTN), Documento Nacional de Identificación (DNI) y Recibo de servicio públicos, requisitos indispensables para la suscripción en línea del Contrato de Adhesión, informó.

En el caso de ser Persona Jurídica o Comerciante Individual deberá de adjuntar la escritura de constitución, una vez enviada la información la Administración Aduanera de Honduras notificará la autorización del Contrato de Adhesión e información sobre el proceso de suscripción, posteriormente recibirá al correo el usuario y contraseña para ingresar a la página electrónica de subastashttps://subastas.aduanas.gob.hn/.

El funcionario agregó, “Esta institución ha puesto a disposición de los interesados el catálogo electrónico disponible en el mismo sitio web oficial de subastas en el cual se puede apreciar las mercancías, descripción, características y precio base de los productos a subastar”.

Como la ley lo estipula el muestreo de las mercancías de subasta estará disponible en las instalaciones de las bodegas de los Depósitos Temporales: ADIMEX, Jurisdicción de la Aduana Toncontín, HONDUMARES S.A. y ALMACENADORA HONDUREÑA S.A. (ALMAHSA), jurisdicción de la Aduana La Mesa, y EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), jurisdicción de la Aduana Henecán, los días 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de mayo del año 202, en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. los interesados deberán de realizar previa cita en el apartado de subasta para su visualización.

Entre los beneficios de la subasta en línea se encuentran:✓ Conectividad 24/7 mediante cualquier dispositivo móvil con conexión a internet y desde cualquier parte del mundo.✓ Notificaciones por correo electrónico de eventos de Subastas u otras modalidades, Adjudicaciones, Liquidaciones, Comprobantes de Adjudicación de Mercancías y Autorizaciones Levante de Mercancías.✓ Cero costos de movilización, alimentación u hospedaje.✓ Prevención de contagio por COVID-19, en cumplimiento a las recomendaciones de la SESAL respecto a la no aglomeración de personas en actos públicos.✓ Participación segura y transparente mediante autenticación al sitio web y notificaciones del proceso de apuestas.

La subasta pública de mercancías se ejecuta en base al Artículo 622 del RECAUCA, capítulo III, “subastas por sistemas o medios electrónicos” por el cual cita que la autoridad superior del Servicio Aduanero podrá contratar a empresas especializadas para realizar las subastas conforme a lo establecido en este Reglamento.

De la misma manera, la autoridad superior del Servicio Aduanero podrá desarrollar otros procedimientos de subastas.