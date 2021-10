Aerolíneas internacionales respaldan Palmerola y sistema logístico de Honduras

En la inauguración del Día de la Aviación Mundial, representantes de las aerolíneas internacionales Avianca y Volaris destacaron este jueves la importancia del esquema logístico hondureño representado en diversas obras realizadas por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, entre ellas el nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola.

En el acto de inauguración se contó con la participación del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, así como de otros funcionarios del Gobierno y altos representantes del rubro aeronáutico a nivel mundial.

Este congreso reúne a altas autoridades de la aviación a nivel mundial que abordarán diversos temas relacionados con este campo y es el primer evento presencial realizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) después de la pandemia de covid-19, lo que posiciona a Honduras como el nuevo gran jugador dentro del turismo en América.

La directora de Relaciones Gubernamentales de Avianca, Viviana Martín, afirmó que no es casualidad que Honduras haya sido elegido como sitio para albergar este congreso de aviación, ya que el país ha venido evolucionando grandemente en la conectividad aérea.

“No es casualidad, señor presidente, que se haya elegido a Honduras para este Día de la Aviación Mundial. Están haciendo muy bien las cosas”, afirmó.

“Faltan cosas, como nos faltan a todos, pero el granito de arena de lograr cerrar Toncontín y lograr aperturar las obras en Palmerola, eso queda grabado en la historia. Gracias por otorgarle seguridad operacional a nuestra región y al mundo entero”, puntualizó la ejecutiva de Avianca.

Una gran inversión El director de Asuntos Corporativos de Volaris, Ronny Rodríguez, destacó la gran inversión en infraestructura desarrollada por el Gobierno del presidente Hernández, convirtiendo al país en un referente en la industria de la aviación.

“La inversión en infraestructura hecha por Honduras merece el aplauso de la industria y de la región, no solo con el moderno aeropuerto (de Palmerola), uno que marcará la pauta en la región, sino que está debidamente conectado”, indicó.

Mediante la construcción del Canal Seco, los ejes carreteros a nivel nacional, la modernización de Puerto Cortés y la apertura del Aeropuerto Internacional de Palmerola, la Administración Hernández contempla convertir a Honduras en el Centro Logístico de las Américas, convirtiendo al país en un referente económico, social y estratégico para toda la región y el mundo.

Es importante mencionar que el desarrollo de este evento se realiza un día antes de la presentación oficial del Aeropuerto Internacional de Palmerola, acto al que asistirán participantes en el Día de la Aviación Mundial, entre otros.

Una distinción para HondurasEl presidente Hernández agradeció a la IATA el haber elegido a Honduras como su sede para este gran evento para el rubro de la aviación, el primero que se desarrolla de forma presencial por parte de ese organismo mundial luego de la pandemia de covid-19.

“Para nosotros los hondureños, que este primer evento presencial en la región de IATA se lleve a cabo en nuestro país es una gran distinción que agradecemos”, afirmó.

El mandatario destacó que “este evento calza en un momento importante, porque hace 10 años decidimos convertir a Honduras en el Centro Logístico de la Américas”.

Llamado a invertir

Además, el jefe del Poder Ejecutivo detalló que para su Gobierno y para el país el rubro aeronáutico es una prioridad, por lo que se ha modernizado y avanzado en los procesos de migración para llevar a Honduras a un peldaño más alto dentro de este rubro.

“La aviación civil para nosotros los hondureños es una prioridad, un eje estratégico sumamente importante, y hoy les digo a las líneas aéreas y a quienes se relacionan con este rubro que tenemos un sistema de migración de los más avanzados de la región y pronto estaremos entregando a nuestros compatriotas los nuevos pasaportes electrónicos”, informó.

“Esta es una tierra de oportunidades. Aprovechen e inviertan pronto en Honduras, no se vayan a quedar fuera de estas oportunidades”, subrayó.

Hernández destacó la nueva ley de pasajes baratos como una estrategia que contempla volver más competitivas a las líneas aéreas y brindar una mejor oferta en precios de boletos de avión a quienes decidan viajar.

“Decidimos pasar una ley de incentivo a las líneas aéreas de bajo costo como una estrategia para competir con las otras líneas aéreas y aquí en Honduras, después de la seguridad, el pasajero debe decidir dónde debe viajar y cómo debe viajar”, detalló.

“Ahora nuestros paisanos que están fuera pueden volver a visitar a Honduras o quienes nunca han viajado podrán hacerlo por primera vez”, indicó.

La IATA ha reconocido la importancia de la ley de pasajes baratos impulsada por la Administración Hernández para la reactivación de la economía, la cual ha sido fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus y las tormentas tropicales Eta y Iota.

El 8 de julio pasado, el vicepresidente regional de la IATA, Peter Cerdá, afirmó que con la aprobación de la nueva ley de pasajes baratos “Honduras da un paso firme hacia el reconocimiento del importante papel que desempeña la aviación en la recuperación económica”.