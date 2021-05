Afirma el presidente Hernández: Cuarta jornada de vacunación salvará las vidas de 228.000 hondureños

La cuarta jornada de vacunación contra la covid- 19 salvará las vidas de 228.000 hondureños, afirmó hoy el presidente Juan Orlando Hernández al recibir 189.600 dosis de la farmacéutica AstraZeneca bajo el mecanismo Covax y a la espera de la llegada en los próximos días de 40.000 dosis de Sputnik V compradas por el Gobierno.

El mandatario, junto a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Piedad Huerta, recibieron en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía el cargamento con las dosis de AstraZeneca.Las 189.600 dosis forman parte del segundo lote de vacunas de AstraZeneca como parte de la donación del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).El primer lote, de 48.000 dosis, llegó en marzo pasado y sirvió para inocular al personal de primera línea contra la pandemia de covid-19.Las vacunas que llegaron este martes fueron trasladadas de la base aérea al Almacén Nacional de Biológicos para su distribución a las 20 regiones sanitarias del país, para iniciar la cuarta campaña de inoculación, que se realizará del 6 al 31 de mayo. La cuarta jornadaHernández señaló que la cuarta jornada de vacunación incluirá a más de 228.000 hondureños, cuyas vidas se salvarán gracias a esta donación que comenzará a aplicarse a partir del 6 de mayo de acuerdo a la planificación regional elaborada por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).“Con esta donación comienza el verdadero reto para los profesionales del PAI, pues se comenzará a buscar a las personas que están afuera para vacunarlas. Se iniciará con adultos mayores de 75 años, que es el segmento de la población con los mayores índices de mortalidad en el país”, indicó.“Vamos a llegar a 123.000 adultos mayores de 75 años, que es casi el 70 por ciento de todo el país”, apuntó Hernández.Añadió que a partir del 15 de mayo “les estamos salvando las vidas a nuestros abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos”, con la aplicación de una dosis de la vacuna contra la covid-19.El gobernante elogió que se cuenta con la cadena de frío que llega hasta el último rincón del país y es motivo de orgullo nacional por el PAI.“Mi mensaje al PAI es que tenemos que fortalecerlo con toda la capacidad logística del Estado hondureño”, apuntó Hernández.“No es una vacunación más, pero afortunadamente contamos con la experiencia del PAI”, recalcó.El agradecimiento“Quiero agradecer a los países donantes del mecanismo Covax a través de sus embajadores (Estados Unidos, España, Canadá, Japón, Alemania y la Unión Europea) y del Sistema de Naciones Unidas que han hecho posible tener fe en el multilateralismo”, expresó Hernández.Asimismo, agradeció a los equipos de Honduras (Secretaría de Salud y Cancillería) por su labor para la obtención de ese lote de vacunas.“Quiero agradecer al personal médico por luchar y poner en riesgo sus vidas para salvar las de otros ante el enemigo de la covid-19”, señaló.Se cubre el totalEl titular del Ejecutivo aseveró que con esas vacunas “se cubre completamente todo el personal de hospitales públicos y privados, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), e incluyendo a personal administrativo de limpieza y seguridad”.“Todos quedan cubiertos con primera y segunda dosis”, remarcó.Las injusticiasEl gobernante hondureño agradeció nuevamente a Covax por la donación de las vacunas, pero señaló el acaparamiento de los fármacos por parte de las potencias económicas del mundo.Apuntó que Covax ha hecho envíos importantes de vacunas a países con menos posibilidades de adquirirlas directamente de los laboratorios.Las personas vacunadas no tendrán necesidad de hospitalización en caso de contagio, así como se garantiza no más muertes en el sector salud, puntualizó Hernández.Caso de la IndiaEl jefe de Estado reflexionó que “es triste lo que está ocurriendo en India. La India es uno de los países que tiene una sede de fabricación de vacunas (AstraZeneca). Esto se les ha salido de las manos por no seguir las medidas de bioseguridad”.“Tenemos que seguir estrictamente las medidas de bioseguridad”, recalcó.Sinager“Mi llamado es para las personas que practican el mundo de los deportes, a los líderes de las iglesias y de los espacios de congregación masiva, es que tengamos sumo cuidado”, subrayó Hernández.“Estoy pidiendo a Sinager que revise lo que está pasando en otras partes del mundo y en Honduras para ponernos a tono con estas nuevas variantes del virus”, puntualizó el titular del Ejecutivo.“Andar precavidos es la mejor prevención hasta que todos estemos inoculados”, remarcó Hernández.“A los países que han apoyado les digo: Gracias, pero también les quiero expresar que muchos países que tienen el mayor número de dosis compradas, que hasta están por vencer, que no las dejen vencer. No les pedimos que la regalen, sino que Honduras está en la disposición de comprarlas”, indicó Hernández.Para concluir, el gobernante agradeció a los gobiernos de Israel y España porque ayudarán a Honduras con una donación de vacunas una vez que vacunen al 50 por ciento de su población.